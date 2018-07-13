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Пять участвующих в лотерее в июне клиентов «Почты России» в столичном регионе выиграли более 1 млн руб.
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Пять участвующих в лотерее в июне клиентов «Почты России» в столичном регионе выиграли более 1 млн руб. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Пять купивших в июне 2018 г. лотерейные билеты клиентов ФГУП «Почта России» в столичном регионе выиграли более 1 млн руб., сообщили в пресс-службе предприятия.
«Пять счастливчиков из Москвы и Московской области, купившие лотерейные билеты на почте в июне, выиграли крупные денежные суммы. Каждый из обладателей счастливых билетов по тиражной лотерее «Русское лото» получил более 1 млн руб. Самый крупный выигрыш составил 1,7 млн руб.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего с начала 2018 г. в столичных отделениях почтовой связи было куплено почти 3,5 млн лотерейных билетов. 65 билетов принесли владельцам крупные денежные призы: от 30 тыс. до 2 млн руб. Всего клиенты «Почты России» выиграли в этом году 76 млн руб.
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