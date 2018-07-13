Пять участвующих в лотерее в июне клиентов «Почты России» в столичном регионе выиграли более 1 млн руб.

Пять купивших в июне 2018 г. лотерейные билеты клиентов ФГУП «Почта России» в столичном регионе выиграли более 1 млн руб., сообщили в пресс-службе предприятия.

«Пять счастливчиков из Москвы Московской области , купившие лотерейные билеты на почте в июне, выиграли крупные денежные суммы. Каждый из обладателей счастливых билетов по тиражной лотерее «Русское лото» получил более 1 млн руб. Самый крупный выигрыш составил 1,7 млн руб.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала 2018 г. в столичных отделениях почтовой связи было куплено почти 3,5 млн лотерейных билетов. 65 билетов принесли владельцам крупные денежные призы: от 30 тыс. до 2 млн руб. Всего клиенты «Почты России» выиграли в этом году 76 млн руб.