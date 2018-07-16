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За неуплату штрафов ГИБДД приставы забрали у воронежцев машины
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За неуплату штрафов ГИБДД приставы забрали у воронежцев машины 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
За первую неделю июля судебные приставы арестовали у воронежцев четыре автомобиля за неуплату штрафов ГИБДД, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.
Так, у местного жителя задолженность по штрафам превысила 100 тысяч рублей. Когда у него забирали его автомобиль Volkswagen Passat, мужчина скрывался в доме. Затем он обратился в полицию с заявлением об угоне. Но в итоге воронежцу все равно пришлось расплатиться по долгам, чтобы вернуть свою машину.
«Аресты автомобилей Mercedes-Benz и Mazda 6 также побудили должников к оплате задолженности. Владелец четвертого автомобиля ВАЗ 321074 не предпринял попыток к погашению задолженности, в связи с чем указанное имущество будет передано на оценку и пройдет процедуру принудительной реализации с целью исполнения требований исполнительных документов», — рассказали в ведомстве.
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