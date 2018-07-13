Связь-Банк снизил ставки по ипотеке до 8,5%

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка ) снизил ставку на покупку недвижимости по ипотечным программам «Приобретение жилья на этапе строительства» и «Приобретение готового жилья» по стандартам ДОМ. РФ

В результате минимальная ставка в Связь-Банке по ипотеке составляет 8,5% годовых в рублях.

Условия действуют при покупке строящегося жилья для многодетных семей, а также заемщиков в Дальневосточном федеральном округе и Байкальском регионе. Для всех остальных заемщиков минимальная ставка равна 8,75%.

Оформить ипотечный кредит под низкий процент в Связь-Банке можно на сумму от 500 000 до 20 млн рублей со сроком погашения кредита до 30 лет и с первоначальным взносом от 20%. Есть возможность использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса.