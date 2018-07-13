Россияне страдают от лишних денег и переедания

Не успели социологи известить граждан о том, что в стране имеется проблема избыточного питания, как появились новые данные. Оказывается, объем свободных денег у россиян вырос на 23,2% по отношению к маю и составил 29,7 тысячи рублей.

«У нас сейчас уровень безработицы ниже четырех процентов, такого никогда не было. Реальные зарплаты растут, за три-четыре месяца этого года почти на 10 процентов, такого не было с начала 2000-х годов», — рапортовал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Но куда же граждане тратят свои растущие зарплаты? Ясность в этот вопрос внес глава Росстата Александр Суринов . С 2013 года статистическое ведомство начало исследовать рацион питания жителей страны с периодичностью один раз в пять лет.

По информации Суринова: «

Первый раунд наблюдения выявил пищевые предпочтения среди различных групп населения и показал, что в России имеется проблема избыточного питания. То есть около 40 процентов взрослого трудоспособного населения (в возрасте 19-60 лет) имеет избыточную массу тела. Установлена приверженность населения России к потреблению мяса, зависящая от места проживания и доходов и, наоборот, явный недостаток потребления рыбы. Большинство детей и взрослых чаще, чем раз в неделю, потребляли вареные колбасы и сосиски, что, по мнению наших коллег из Института питания, не является признаком здорового питания. Был также выявлен явный недостаток потребления овощей и фруктов и, хотя и в разной степени, он характерен для всех доходных групп. Для половины населения конфеты и пирожные входят в рацион питания ежедневно».

Таким образом, наши соотечественники едят слишком много мяса, пирожных, имея при этом еще и «свободные деньги». Такой нездоровый образ жизни поможет исправить государство. Если суммировать высказывания чиновников по теме, то россиянам полезно дольше работать и меньше есть для бодрости духа, поддержания физического здоровья и долголетия (см. подборку цитат чиновников, подготовленную News.ru). Мы обратились к экспертам с просьбой прокомментировать насколько статистические данные и исследования социологов отражают реальную картину материального благополучия граждан.

Никита Исаев, директор Института актуальной экономики:

Некоторый объём «свободных» денег у людей, вероятно, действительно мог образоваться: достаточно продолжительное время они копили на долгожданный отпуск, но этим летом стало ясно, что отдохнуть вряд ли получится. Помимо того, что началась очередная волна банкротств туроператоров, так ещё и стало ясно, что доходы, вопреки всем обещаниям чиновников, так и не растут желаемыми темпами. На фантастические хорошие показатели по зарплатам, о которых отчитывается Росстат, опираться не стоит. В последние месяцы был заметен по документам рост зарплат у бюджетников, связанный с необходимостью формального исполнения ещё старых майских указов президента. И всем хорошо известно, как исполняются эти указы: кому-то с повышением зарплаты урезали надбавки и стимулирующие выплаты, а кого-то перевели на неполную ставку с сохранением прежней зарплаты и доходов. По документам всё хорошо, а по факту доходы остались прежними. Это в лучшем случае. Данные о реальных располагаемых доходах, которые в мае выросли только на 0,3% к маю 2017 года и просели более чем на 9% к апрелю — намного ближе к истине. Масла в огонь подливает и ожидаемое повышение НДС. Согласно опросам ФОМ, 57% россиян ожидают ухудшения благосостояния от этой меры из-за неизбежного роста цен. Всё это приводит к необходимости копить деньги на чёрный день. Так что это не свободные деньги, а будущая подушка безопасности. Что касается Росстата, то у него сейчас главная задача — создавать впечатление благополучия. Вот и выходит, что люди у нас страдают лишним весом не от неправильного питания дешёвой нездоровой пищей, а от обжорства.

Сергей Киселев, доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского: