Россияне будут точно знать, сколько денег лежит на их пенсионном счету 

Система индивидуального пенсионного капитала даст возможность гражданам России точно знать, сколько денег лежит на их пенсионном счету. Об этом 13 июля заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв в эфире телеканала «Вместе — РФ».
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«Индивидуальный пенсионный капитал — это шаг к тому, чтобы обелить негосударственную пенсионную систему и для того, чтобы гражданин точно мог знать, сколько будет денег у него на счету, если он отправляет в эту систему определенную часть зарплаты», — сказал Журавлёв.
Систему индивидуального пенсионного капитала, которая должна прийти на смену замороженной в 2013 году накопительной части пенсии, отрабатывают сейчас Минфин и Центробанк и окончательно она будет готова к осени. Об этом вчера рассказала вице-премьер Правительства Татьяна Голикова, добавив, что возврата в прежней системе отчислений на накопительную часть пенсии не будет.
Журавлёв также отметил, что сейчас в Госдуме находится на рассмотрении его проект закона, который направлен на информирование граждан о потере и сумме потери при переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. «Документ ждёт уже второе чтение. Там, в частности, говорится о том, что переход можно будет осуществлять только через портал Госуслуг. Таким образом мы оградим россиян от мошенников на этом пенсионном рынке», — подчеркнул сенатор.