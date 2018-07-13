Путевки в Турцию отдают почти даром

Чемпионат мира по футболу 2018 года обрушил цены на отдых в Турции , сообщил агентству «Моменты» менеджер туристической фирмы Friends.Travel Дмитрий Денгольц.

По его словам, одной из причин значительного снижения стоимости путевок в Турцию стал именно проходящий в России мундиаль, а именно то, что перед его стартом авиакомпании подняли цены на свои услуги, что снизило спрос на них и, как следствие, заставило перевозчиков не просто возвращать «старые» расценки, но снижать их еще сильнее. Например, сейчас тур может обойтись в 38-45 тысяч рублей в неделю на двоих, тогда как в мае это же предложение стоило 60-70 тысяч рублей.

«В мае этого года Турция стала очень дорогой», — сообщил он.

Также турагент отметил, что авиакомпании предложили рынку слишком много рейсов, которые в итоге не смогли «укомплектовать».

По словам Денгольца, сейчас отдых в Турции обходится столь же дешево, как в 2017 году, когда она стала «открыта» для россиян. Менеджер отметил, что теперь путевку туда могут приобрести даже те, кто не был способен раньше.