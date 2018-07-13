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Долги до 100 тысяч рублей будут взимать из зарплаты
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Долги до 100 тысяч рублей будут взимать из зарплаты 

ТВ Центр 5 часов назад
Фото: ТВ Центр
Сумма долга, которую можно будет взыскивать с россиян в упрощенном порядке, увеличится с 25 до 100 тысяч рублей, об этом пишет газета «Известия».
Взыскатель сможет передавать исполнительные листы в организацию, где работает должник. Бухгалтерия будет ежемесячно списывать определенный процент с зарплаты в счет погашения долга.
Эта мера поможет облегчить процедуру по взысканию долгов, особенно по алиментам, а также снизит нагрузку на приставов. По состоянию на начало 2018 года в исполнении находилось порядка 4,5 миллиона производств с суммами взыскания от 25 тысяч до 100 тысяч рублей.
Кроме того, такой порядок защищает должника от неожиданной блокировки банковской карты или ограничения права выезда за границу.
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