Долги до 100 тысяч рублей будут взимать из зарплаты

Сумма долга, которую можно будет взыскивать с россиян в упрощенном порядке, увеличится с 25 до 100 тысяч рублей, об этом пишет газета «Известия»

Взыскатель сможет передавать исполнительные листы в организацию, где работает должник. Бухгалтерия будет ежемесячно списывать определенный процент с зарплаты в счет погашения долга.

Эта мера поможет облегчить процедуру по взысканию долгов, особенно по алиментам, а также снизит нагрузку на приставов. По состоянию на начало 2018 года в исполнении находилось порядка 4,5 миллиона производств с суммами взыскания от 25 тысяч до 100 тысяч рублей.

Кроме того, такой порядок защищает должника от неожиданной блокировки банковской карты или ограничения права выезда за границу.