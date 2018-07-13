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Если зарабатываете ниже этой суммы, то рассчитывайте на субсидию за ЖКУ
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Если зарабатываете ниже этой суммы, то рассчитывайте на субсидию за ЖКУ 

Inmyroom 8 часов назад
Фото: Inmyroom
Россияне, которые из-за финансовых трудностей не справляются с оплатой коммунальных услуг, могут попросить у государства субсидию, пишет РБК. По данным Минстроя, сегодня такую финансовую поддержку в России имеют около 30 млн человек.
Обратиться за помощью по оплате услуг ЖКХ могут граждане нескольких социальных категорий: малоимущие, матери-одиночки, многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды. Это могут быть собственники квартиры или дома (или их части), члены жилищного кооператива, пользователи жилья из государственного или муниципального фонда либо наниматели частного жилья (при наличии официального договора найма).
Если семья тратит более 22% своего общего дохода на оплату коммунальных услуг, она имеет право попросить субсидию. В ряде российских регионов установлены свои нормативы: например, в Москве максимально допустимая доля совокупных расходов семьи на оплату услуг ЖКХ установлена в размере 10%, в Санкт-Петербурге — 14%, в Якутии — 15%, в Омске — 18% для пенсионеров и инвалидов I и II групп и 20% — для других категорий, в Кемерове — от 5 до 17%.
Средний чек по России на оплату «коммуналки» — около 2,2 тыс. руб. При максимальной доле расходов на ЖКУ в 22% на субсидию могут рассчитывать семьи с доходом около 10,2 тыс. руб. При 15% помощь смогут получать семьи с доходом около 15 тыс. руб.
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