Сбербанк защитил от обнуления 1 млн счетов клиентов с телефонами на Android

"Для этого мы внедрили в наше мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» антивирусную компоненту и постоянно ее совершенствуем. А если у вас нет нашего мобильного приложения, но вы пользуетесь СМС-банком Сбербанка, вы также защищены, поскольку банк для вашей защиты проводит целый комплекс мероприятий. Например, мы находим способы защиты мобильных устройств клиентов от известных нам вирусов. С начала 2018 г. мы спасли от полного обнуления счета 1 миллиона клиентов", — отметил зампред.

Владельцы счетов часто беспечны и становятся жертвами мошенников, которые используют методы социальной инженерии.