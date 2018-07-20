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Сбербанк защитил от обнуления 1 млн счетов клиентов с телефонами на Android
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Сбербанк защитил от обнуления 1 млн счетов клиентов с телефонами на Android 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Сбербанк с начала текущего года защитил один миллион клиентов от попыток хакеров через атаки на мобильное устройство на платформе Android обнулить их счета, заявил зампред банка Станислав Кузнецов в интервью газете «Коммерсант».
"Для этого мы внедрили в наше мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» антивирусную компоненту и постоянно ее совершенствуем. А если у вас нет нашего мобильного приложения, но вы пользуетесь СМС-банком Сбербанка, вы также защищены, поскольку банк для вашей защиты проводит целый комплекс мероприятий. Например, мы находим способы защиты мобильных устройств клиентов от известных нам вирусов. С начала 2018 г. мы спасли от полного обнуления счета 1 миллиона клиентов", — отметил зампред.
Владельцы счетов часто беспечны и становятся жертвами мошенников, которые используют методы социальной инженерии.
"Это бич для России, нарастающий тренд. Еще год назад мы фиксировали примерно 1–1,5 тысячи попыток вывода денег у клиентов Сбербанка в неделю, сейчас уже речь идет о 8–9 тысячах. Мы пресекаем хищение в 97% случаев. Бывает, что мошенник уже перевел деньги на свой счет и пытается в каком-то банкомате их получить, на последнем ключе мы останавливаем транзакцию и возвращаем деньги обратно на счет клиента. Причем очень часто клиент об этом даже не знает", — заявил Кузнецов.
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