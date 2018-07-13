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У россиян в июне резко вырос объем «свободных денег»
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У россиян в июне резко вырос объем «свободных денег», выяснили в «Ромире» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Fotolia / smirno
Объем "свободных денег" россиян в июне подскочил сразу на 23,2% по сравнению с маем текущего года и составил 29,7 тысячи рублей, однако это может быть связано с тем, что многие граждане России отказались от поездок во время отпуска и сохранили средства, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Индекс свободных денег "Ромира" — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Расчеты производятся на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира". Она базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11,5 тысячи домохозяйств в 190 городах с населением более 10 тысяч человек.
"В июне объем свободных денег достиг размера в 29,7 тысячи рублей. Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первого полугодия составило 23,3 тысячи рублей. Таким образом, индекс свободных денег в июне резко вырос по сравнению с маем — сразу на 23,2%. В денежном выражении рост составил 5,6 тысячи рублей (с 24,1 тысячи рублей)", — говорится в исследовании.
По сравнению с июнем 2017 года рост стал еще более значительным — показатель вырос на 25,3%, с 23,7 тысячи рублей. "Вместе с тем, говорить о том, что скачок индекса указывает на повышение уровня благосостояния россиян, преждевременно. Тем более, что стремительный рост объема свободных денег произошел на фоне небольшого снижения индекса среднего чека", — отмечает "Ромир".
"Возможно, ситуация объясняется тем, что в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска, и на руках могло остаться больше денег, чем в прошлые годы, из-за неистраченных "отпускных". Проверить вывод можно будет после получения данных индекса свободных денег в июле и августе", — добавляет исследовательский холдинг.
В городах-миллионниках значение индекса в июне увеличилось на 20,3% по сравнению с маем и составило 38 тысяч рублей. В городах с числом жителей 0,5-1 миллион индекс вырос на 17,7%, до 31,2 тысячи рублей. В городах с населением 100-500 тысяч человек индекс повысился на 33,3%, составив 20,8 тысячи рублей.
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