Россияне выбрали новый стиль жизни

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Россияне стали жить в долг 

Рамблер 47 минут назад
Фото: Reuters
Жители России сменили сберегательную модель поведения на кредитную, нарастив свою задолженность перед банками на 883 миллиарда рублей (на 7,1 процента) за пять месяцев 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов Института Гайдара и РАНХиГС.
За этот же период сбережения домашних хозяйств выросли только на 1,3 процента (на 330 миллиардов рублей). В итоге разница между приростом долгов и приростом вкладов составила 553 миллиарда рублей.
В 2017 году все было наоборот: прирост вкладов населения превысил рост долгов по кредитам на 900 миллиардов рублей.
Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик связал слабый прирост вкладов с адаптацией россиян к экономической ситуации. Он пояснил, что благодаря снижению ставок выросла доступность кредитов.
По словам одного из авторов исследования Михаила Хромова, кредитная модель поведения поддерживает спрос и благоприятна в краткосрочной перспективе. Однако без устойчивого экономического роста она грозит неплатежеспособностью населения.
РИА Новости сообщало, что за последний год 56 процентов россиян брали какие-либо кредиты. По данным Национального рейтингового агентства, с начала года общая задолженность клиентов российских банков выросла на 26 процентов, до 13,49 триллиона рублей. В РЭУ имени Плеханова подсчитали, что в 2018 году на одного россиянина приходится 87 тысяч рублей кредита (в 2017-м было 75 тысяч).
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