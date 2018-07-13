Кредиты вместо сбережений

По данным опроса, проведенного по заказу ЦБ , у большинства россиян нет сбережений. При этом 41% имеют действующие кредиты. Не опасна ли для людей и экономики в целом жизнь без сбережений, но в кредит?

Две трети россиян — без сбережений

По данным опроса, опубликованного в июньском обзоре Банка России, «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения», у большинства семей, принявших участие в опросе, нет сбережений. На вопрос «Есть ли у вашей семьи сбережения?» 64% опрошенных ответили «Нет». Почти две трети. Тем, у кого сбережения все-таки есть, задали вопрос, уменьшились ли они, увеличились или остались прежними. Большинство респондентов — 52% — ответили, что размер сбережений у них остался прежним, у 30% сбережения выросли, у 16% — уменьшились.

За последние три месяца 49% опрошенных сталкивались с необходимостью отказаться от ранее запланированных крупных расходов по причине экономии, а 26% ничего не планировали. Приходилось экономить на товарах, продуктах и услугах 58% опрошенных.

По данным того же опроса, у 41% есть действующие кредиты.

В Объединенном кредитном бюро сообщили, что в настоящее время кредиты есть у 54,7 млн человек — это 72% от экономически активного населения. Средний размер долга россиянина с кредитом составляет 240,7 тыс. рублей.

Суммарный размер банковских вкладов населения за первые пять месяцев этого года (рублевые и валютные вклады в рублевом выражении) вырос лишь на 1,3%, отмечается в мониторинге экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара. Это минимальное — для сопоставимого периода времени — значение за последние несколько лет, причем в мае 2018 года приток вкладов вообще приостановился (тем не менее к началу июня объем банковских вкладов физлиц составил рекордную величину — 26,9 трлн руб.). В то же время в сфере банковского кредитования населения, отмечают эксперты, складывается противоположная картина. «Кредитование активно растет — задолженность населения по банковским кредитам за указанный период выросла на 7%, достигнув максимума в 13,5 трлн руб. Прирост кредитной задолженности ощутимо превышает прирост банковских вкладов физлиц, растет также отношение долга к годовым денежным доходам населения (23,9% к июню 2018 г.), причем до конца текущего года оно превзойдет докризисный максимум (25% в 2014 г.). Это дает основания для экспертного заключения: домашние хозяйства переходят к кредитной модели потребления, что вполне естественно в условиях стагнирующих доходов», — к такому выводу пришли исследователи

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Черный день становится белее?

Опасен ли рост кредитования при отсутствии сбережений, Банки.ру спросил у экспертов.

«Действительно, в этом году наблюдается рост объемов рынка кредитования физических лиц. Это обусловлено ростом риск-аппетита банков и поступательным улучшением условий по необеспеченным кредитам, а также значительным снижением ставок по ипотечным продуктам, что существенно повысило доступность, уровень привлекательности и обеспечило рост в этих сегментах, — говорит вице-президент по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный» Владимир Кудряшов . — Одновременно с этим результаты проведенных в этом году исследований рынка показывают, что число россиян, которые откладывают на черный день, значительно сократилось по сравнению с прошлым годом».

По его мнению, подобное изменение предпочтений обусловлено одновременно несколькими факторами. «Во-первых, снижением ставок по банковским депозитам — ибо выгода от простого хранения денег в банке становится все менее очевидной. Во-вторых, ростом доступности кредитов — в случае „кассового разрыва“ людям сейчас можно не „открывать кубышку“, а закрывать вопрос с помощью кредита», — считает Владимир Кудряшов.

Доля граждан, выплачивающих банковские кредиты, не отражает степени угрозы для финансовой стабильности. В развитых странах этот показатель близок к 100%, обращает внимание финансовый аналитик «БКС Премьер» Александр Бахтин

«Куда важнее для понимания системных рисков долговая нагрузка, то есть отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу заемщика. Усредненный показатель нагрузки в России с 2016 года снизился с 40% до 35%. То есть сегодня кредиты «съедают» в среднем порядка трети доходов заемщиков. Рекомендуемый уровень комфортной нагрузки — 25—30%. Опасным порогом считается 40—50%, с такой кредитной нагрузкой уже проблематично справиться даже при незначительном ухудшении экономических обстоятельств. При этом 7% заемщиков с действующими кредитными обязательствами отдают на погашение 60% месячного дохода. Снижение средней долговой нагрузки с 40% до 35% за последние два года мы связываем с постепенным возвращением доходов населения к росту, уменьшением ставок по кредитам и общей экономической стабилизацией», — говорит Бахтин.

Умеем тратить, но не копить

«В случае потери основного источника дохода, но при наличии кредита человек попадает в ловушку, с одной стороны которой его потребительские нужды — жилье, коммунальные услуги, еда, одежда, транспорт, а с другой — кредит, который нужно выплачивать. В случае задержек с выплатами, если кредит не застрахован, заемщик обрекает себя на долгие тяжбы, а в самом негативном случае дело доходит до изъятия имущества в счет погашения кредита», — рассказывает первый заместитель председателя правления Локо-Банка Ирина Григорьева

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Отсутствие сбережений у большинства россиян связано во многом с невозможностью откладывать какие-либо деньги. Но эксперты указывают и на другие причины, в частности на невысокий уровень финансовой культуры.

«Что касается причин отсутствия сбережений у большинства россиян, то здесь сказывается комплекс причин: невысокие реальные располагаемые денежные доходы, слабо развитая культура накоплений и невысокая финансовая осведомленность, большая склонность к вложениям в неденежные активы, прежде всего в недвижимость», — говорит Александр Бахтин.

«Отсутствие сбережений во многом связано с невозможностью их накопления. Ведь зачастую вся заработная плата уходит на потребительские нужды. Но еще одна, не менее весомая причина — неумение, а то и вовсе нежелание сократить свои расходы ради накопления денежной подушки безопасности. Например, человек не готов отказаться от еженедельных походов по барам или кафе, ограничить ненадолго свой рацион в дорогостоящих продуктах или отказаться от покупки новой модели гаджета, чтобы накопить деньги», — указала Ирина Григорьева.