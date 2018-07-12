Энерготрансбанк снизил ставку по программе рефинансирования

Калининградский Энерготрансбанк снизил ставку по программе «ЭТБ-Рефинансирование», теперь она составляет 14% годовых (ранее — 14,5—15%). При подтверждении дохода справкой по форме банка ставка будет выше на 1 процентный пункт; надбавка неприменима для сотрудников бюджетной сферы.

Программа позволяет рефинансировать до пяти кредитов, в том числе потребительские кредиты, автокредиты, лимит по кредитной карте в рублях. Размер заимствования может достигать 1 млн рублей, а срок — пяти лет. Залог и поручительство не требуются. Личное страхование оформляется по желанию клиента и не влияет на размер процентной ставки.

Продуктовый виджет

«Банк предлагает выгодную ставку и прозрачные условия кредитования. Аналогичный тариф уже действовал в рамках акции «Весеннее предложение» с марта по май 2018 года, теперь ставка снижена на постоянной основе», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимается.