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Энерготрансбанк снизил ставку по программе рефинансирования
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Энерготрансбанк снизил ставку по программе рефинансирования 

Банки.ру 10 часов назад
Калининградский Энерготрансбанк снизил ставку по программе «ЭТБ-Рефинансирование», теперь она составляет 14% годовых (ранее — 14,5—15%). При подтверждении дохода справкой по форме банка ставка будет выше на 1 процентный пункт; надбавка неприменима для сотрудников бюджетной сферы.
Программа позволяет рефинансировать до пяти кредитов, в том числе потребительские кредиты, автокредиты, лимит по кредитной карте в рублях. Размер заимствования может достигать 1 млн рублей, а срок — пяти лет. Залог и поручительство не требуются. Личное страхование оформляется по желанию клиента и не влияет на размер процентной ставки.
Продуктовый виджет
«Банк предлагает выгодную ставку и прозрачные условия кредитования. Аналогичный тариф уже действовал в рамках акции «Весеннее предложение» с марта по май 2018 года, теперь ставка снижена на постоянной основе», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссия за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимается.
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