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Автоградбанк оптимизировал ставки по потребительскому кредиту
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Автоградбанк оптимизировал ставки по потребительскому кредиту 

Банки.ру 11 часов назад
Автоградбанк оптимизировал ставки по программам потребительского кредитования. Теперь для сотрудников бюджетной сферы, пенсионеров и заемщиков с положительной кредитной историей ставка на срок до трех лет — 13,9% годовых, от трех до пяти лет — 14,9% годовых. Прежде для первых двух категорий заемщиков процент составлял 13,9 —15,9% годовых, для последней категории — 14,9 — 16,9% годовых.
Сумма финансирования без обеспечения ограничена 300 тыс. рублей, а для сотрудников судов, прокуратуры, школ, высших образовательных учреждений, ГИБДД, администрации города, районной администрации, МВД, МЧС, областной администрации, организаций, учредителями которых являются органы федерального и местного управления, сотрудников субъекта федерации и муниципальных органов — 500 тыс. рублей. Прочие клиенты могут получить сумму до 500 тыс. рублей под поручительство. При кредитовании на большую сумму требуется залог имущества.
Продуктовый виджет
По кредиту «Потребительский стандартный» ставка снизилась с 15,9 —17,9% до 14,9 — 15,9% годовых. Без обеспечения заемщики могут получить до 100 тыс. рублей, под поручительство — до 200 тыс., под залог — свыше 200 тыс. рублей.
Кроме того на 0,5 п. п. увеличилась надбавка за отказ от личного страхования и теперь она составляет 2,5 п. п.. Имущественное страхование требуется при залоге автотранспорта, если залоговая стоимость не превышает сумму кредита в два раза. Срок финансирования — до пяти лет, максимальная сумма — зависит от платежеспособности заемщика.
«Ставки по программам приближены с среднерыночным значениям, при этом банк готов одобрить весьма скромные суммы, особенно по необеспеченным кредитам», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
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