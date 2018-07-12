Автоградбанк оптимизировал ставки по потребительскому кредиту

Автоградбанк оптимизировал ставки по программам потребительского кредитования. Теперь для сотрудников бюджетной сферы, пенсионеров и заемщиков с положительной кредитной историей ставка на срок до трех лет — 13,9% годовых, от трех до пяти лет — 14,9% годовых. Прежде для первых двух категорий заемщиков процент составлял 13,9 —15,9% годовых, для последней категории — 14,9 — 16,9% годовых.

Сумма финансирования без обеспечения ограничена 300 тыс. рублей, а для сотрудников судов, прокуратуры , школ, высших образовательных учреждений, ГИБДД , администрации города, районной администрации, МВД МЧС , областной администрации, организаций, учредителями которых являются органы федерального и местного управления, сотрудников субъекта федерации и муниципальных органов — 500 тыс. рублей. Прочие клиенты могут получить сумму до 500 тыс. рублей под поручительство. При кредитовании на большую сумму требуется залог имущества.

Продуктовый виджет

По кредиту «Потребительский стандартный» ставка снизилась с 15,9 —17,9% до 14,9 — 15,9% годовых. Без обеспечения заемщики могут получить до 100 тыс. рублей, под поручительство — до 200 тыс., под залог — свыше 200 тыс. рублей.

Кроме того на 0,5 п. п. увеличилась надбавка за отказ от личного страхования и теперь она составляет 2,5 п. п.. Имущественное страхование требуется при залоге автотранспорта, если залоговая стоимость не превышает сумму кредита в два раза. Срок финансирования — до пяти лет, максимальная сумма — зависит от платежеспособности заемщика.

«Ставки по программам приближены с среднерыночным значениям, при этом банк готов одобрить весьма скромные суммы, особенно по необеспеченным кредитам», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).