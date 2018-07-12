Генбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса 

Генбанк до 12% годовых снизил минимальные процентные ставки по программам для малого и среднего бизнеса.
Ставка по кредиту «Ген-Бизнес» снижена с 15% годовых, максимальный срок кредитования — пять лет. Денежные средства могут быть получены для пополнения оборотных средств, приобретения ТМЦ, приобретения, ремонта, модернизации основных средств и пр.
По программе «Ген-Тендер» ставки снижены на пять процентных пунктов, денежные средства для участия в конкурсе могут быть привлечены на срок до 90 дней, так же может быть открыта кредитная линия на срок до одного года с траншами до 90 дней.
Продуктовый виджет
По кредиту «Ген-Овердрафт новый клиент» ставки снизились с 15,5% годовых. Срок кредита — шесть месяцев, залог не требуется, требуется проведение расчетов по счету банке, т. к. задолженность со счета автоматически.
Максимальные ставки по программам не известны и определяются в соответствии с тарифами банка.
«12% годовых — это весьма хорошее предложение для рынка, однако, максимальный порог ставок, устанавливаемых банком, не известен, поэтому при подаче документов рассчитывать лучше на ставку выше на два—три процентных пункта», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.