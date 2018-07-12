Ещё
Генбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса 

Банки.ру 11 часов назад
Генбанк до 12% годовых снизил минимальные процентные ставки по программам для малого и среднего бизнеса.
Ставка по кредиту «Ген-Бизнес» снижена с 15% годовых, максимальный срок кредитования — пять лет. Денежные средства могут быть получены для пополнения оборотных средств, приобретения ТМЦ, приобретения, ремонта, модернизации основных средств и пр.
По программе «Ген-Тендер» ставки снижены на пять процентных пунктов, денежные средства для участия в конкурсе могут быть привлечены на срок до 90 дней, так же может быть открыта кредитная линия на срок до одного года с траншами до 90 дней.
Продуктовый виджет
По кредиту «Ген-Овердрафт новый клиент» ставки снизились с 15,5% годовых. Срок кредита — шесть месяцев, залог не требуется, требуется проведение расчетов по счету банке, т. к. задолженность со счета автоматически.
Максимальные ставки по программам не известны и определяются в соответствии с тарифами банка.
«12% годовых — это весьма хорошее предложение для рынка, однако, максимальный порог ставок, устанавливаемых банком, не известен, поэтому при подаче документов рассчитывать лучше на ставку выше на два—три процентных пункта», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
Банки.ру: последние новости
Сдал квартиру и спи спокойно: налоговый ад отменяется ОКБ: банки сокращают выдачи кредитных карт пожилым людям Минтруд разрабатывает поправки в ТК в части определения правового статуса самозанятых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ грозит новое сокращение населения26
В Солсбери произошел новый инцидент204
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Трамп решил не «отказываться» от РФ
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение