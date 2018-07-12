Челябинвестбанк снизил ставки по программам автокредитования 

По тарифу «АвтоПремьер» процентная ставка была снижена на 0,9—1,1 процентного пункта. Таким образом, оформить кредит на покупку новой иномарки (список опубликован на сайте) стоимостью от 2,5 млн рублей до 8 млн рублей стало возможно по ставке от 9,9% до 10,6% годовых. По данному предложению страхование каско является обязательным условием, а максимальная сумма кредита может достигать 5,6 млн рублей.
Получить ссуду на покупку нового легкового автомобиля теперь возможно по ставке от 11,9% до 13,9% годовых (ранее от 12,9% до 14,5% годовых) и подержанного — от 14,5% до 15,9% годовых (ранее от 14,9% до 16,5% годовых). Процентные ставки были снижены на 0,4—1 п. п. Данные кредиты можно оформить по тарифам без каско, в этом случае процентная ставка увеличится на 3 п. п. (при предоставлении поручительства физического лица надбавка к процентной ставке не применяется), а максимальная сумма кредита не сможет превысить 700 тыс. рублей.
Продуктовый виджет
На покупку грузовых автомобилей и спецтехнику ставка уменьшилась на 1,1 п. п., таким образом, для приобретения новых машин диапазон ставок составит от 13,9% до 15,9% годовых, подержанных — от 15,9% до 17,9% годовых.
Минимальный размер первоначального взноса по данным предложениям не изменился и составляет от 20% до 40% собственных средств заемщика от стоимости транспортного средства в зависимости от выбранной программы. Срок кредита варьируется от одного года до пяти лет. Снизить значение процентной ставки возможно на 2 п. п. за счет оформления полиса страхования жизни и здоровья заемщика.
При оформлении кредита на покупку подержанного автомобиля процентная ставка будет увеличена на 2 п. п. до момента постановки на учет приобретаемого транспортного средства и предоставления оригинала ПТС в банк.
Кредит выдается заемщикам с постоянной или временной регистрацией в городе Челябинске или других городах Челябинской области.
«Помимо привлекательных ставок преимуществом данных предложений является возможность клиента получить отсрочку первого платежа по кредиту до полугода», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).