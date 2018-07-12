Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС

Налоговики начали рассылать гражданам уведомления для уплаты налогов за 2017 год. Что в них нового?

Уведомления об уплате налогов получат владельцы земли, квартир, домов, гаражей, автомобилей. Рассказываем о новых изменениях в системе расчета платежей и льготах для некоторых категорий граждан.

Как уточняют в ФНС, уведомления граждане будут получать по почте и онлайн в "Личном кабинете налогоплательщика" на сайте nalog.ru. Комплект документов содержит само налоговое уведомление, а также квитанцию на уплату налогов. Заплатить их нужно не позднее 3 декабря 2018 года.

Новые условия по налогу на имущество

Московскую область, Башкортостан и В 28 регионах, включая Москву Татарстан (полный перечень можно посмотреть на сайте Росреестра ), где при расчете налога на имущество физлиц третий год применяется кадастровая стоимость, коэффициент при расчете налога за 2017 год составляет 0,6.

В 21 субъекте, в числе которых Санкт-Петербург Ставропольский край , Воронежская и Челябинская области, кадастровая стоимость применяется второй год. Коэффициент там равен 0,4.

Кроме того, в ряде регионов с 2017 года применяются новые результаты определения кадастровой стоимости. Обновленную информацию можно получить на сайте Росреестра или обратившись в МФЦ за предоставлением сведений из Единого государственного реестра недвижимости по конкретному объекту.

Вычет на "шесть соток"

С 2017 года пенсионеры, ветераны, инвалиды и некоторые другие категории граждан (полный перечень указан в п. 5 статьи 391 НК РФ ) получили право на вычет при расчете земельного налога. В их случае сумма налога уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров по одному земельному участку независимо от категории земли. Если участок 6 соток и меньше, платить налог не нужно, если превышает 6 соток, его рассчитают за оставшуюся площадь. Человек, имеющий два или больше участков, может выбрать тот, в отношении которого будет действовать вычет, и направить уведомление об этом в любую налоговую до 1 ноября. По умолчанию вычет будет применен автоматически для одного участка с наибольшей суммой налога.

Чтобы получить вычет, нужно представить в налоговую заявление о том, что вы имеете право на льготу. Форма заявления размещена на сайте nalog.ru. Если вы ранее сообщали о своем праве на льготу по другим имущественным налогам, писать заявление не нужно.

Расширился перечень дорогих автомобилей

Для расчета транспортного налога за 2017 год был расширен перечень дорогих автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей (полный перечень можно посмотреть на сайте минпромторга). Владельцам таких машин налог рассчитывается с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3 (см. схему).

Новый порядок уплаты налога на доходы физлиц

В уведомления, которые получат граждане в этом году, добавлен еще один налог — на доходы физлиц, исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами. Ранее такая категория налогоплательщиков была обязана подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать налог не позднее 15 июля. Теперь, если налоговый агент (организация или индивидуальный предприниматель) сообщил о невозможности удержать налог, представив в инспекцию сведения по форме 2-НДФЛ на конкретное физлицо, налог на доходы физических лиц для оплаты рассчитывают налоговые органы и указывают его в уведомлении.

В помощь налогоплательщикам

Быстро разобраться в налоговых уведомлениях образца 2018 года гражданам поможет новая промостраница "Налоговое уведомление 2018" на сайте ФНС по адресу: snu.nalog.ru . Она описывает содержание разделов налоговых уведомлений и разъясняет их, а также содержит ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с уплатой имущественных налогов.

Важно знать

Налоговое уведомление не направляется, если сумма начислений составляет менее 100 рублей. Налогоплательщик получит уведомление либо в следующем году (если начисления будут более 100 рублей), либо сразу за три года.

История вопроса

С 2015 года начался переход на расчет налога, исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости недвижимости. Кадастровая стоимость ближе к рыночной цене недвижимости и кратно превышает инвентаризационную. Чтобы резкий рост платежей не стал слишком серьезным бременем, в формулу расчета налога решено было заложить понижающие коэффициенты. Они используются в течение первых четырех лет после перехода на новые правила: 0,2 — в первый год, 0,4 — во второй, 0,6 — в третий и 0,8 — в четвертый год.