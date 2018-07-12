Есть ли жизнь без банковской тайны?

Жизнь без банковской тайны. ФНС хочет получить данные о счетах россиян

Налоговики просят расширить полномочия, чтобы в любой момент узнавать о движении средств по счетам любого гражданина. Можно ли это осуществить и что думает об этом теневой сектор?

Только-только утихли страсти из-за возможных поборов с переводов с карты на карту. Можно еще раз сказать: налоговая с 1 июля этого не делает. Но идея отслеживать всех и вся, судя по данным «Коммерсанта», у налоговиков есть. Business FM опросила самозанятых — именно они могут попасть под удар.

Занимаются бизнесом: ремонтируют, стригут, учат. И не платят со своих доходов налоги. Эти люди уже привыкли к мысли, что ФНС постепенно прикрывают лавочку. Но не таким же способом, говорит репетитор Ирина. Да, она получает деньги от клиентов через онлайн-переводы. Но точно также ей присылают средства и другие люди с другими целями.

Ирина репетитор:

«Пользуются все. Даже, когда человеку кто-то должен денег или еще что-то. Переводы сейчас стали настолько популярны, мне буквально недавно подружка переводила сумму, потому что мне должна была, и все. Я вот даже больше в таких случаях пользуюсь».

Вообще-то, ФНС уже четыре года как может получать от банков данные о счетах физлиц. О чем и заявили в Минфине , комментируя публикацию. Но в законе оговорка: только в рамках проверки. А поскольку налоговики «физиков» особо не проверяют, то и практика применения небольшая.

Но ФНС просит расширить полномочия, чтобы запрашивать информацию по своему усмотрению. Это значит, что в любой момент налоговики смогут узнать о движении средств по счетам любого гражданина, и, например, задать вопрос:

«А что это за 10-20 тысяч рублей, уважаемый безработный, вы каждую неделю получаете от разных товарищей, да еще из разных городов? Они ваши друзья или клиенты? И не желаете ли вы заплатить государству 13%?»

Видимо, планируется, что серые предприниматели тогда поймут, что легальный статус безопаснее.

Алексей Гидирим, сооснователь онлайн-сервиса бытовых и бизнес-услуг YouDo.com:

«Государство будет стимулировать к тому, чтобы люди переходили и делали статусы себе самозанятые, индивидуальные предприниматели, и это в целом нормально. Будут ли наказывать задним числом — вот этого не хотелось бы. Вводить новые правила, так, чтобы это касалось абсолютно всех, это, скорее, правильная инициатива, какая бы она неудобная на сегодняшний день для населения ни была».

Первый звоночек уже был. В апреле налоговики задали вопросы кондитеру, которая продавала торты в Instagram. Это была явно показательная акция, с рейдом и контрольной закупкой. Женщина из Твери получала деньги за сладости на карту. Она попалась только потому, что раньше сама подавала декларацию. В таких случаях ФНС проводит проверки, и был законный повод запросить информацию у банка.

Если ФНС расширят полномочия, то под прицел контролеров могут попасть десятки миллионов теневиков. Надежда зарабатывает на бровях — в смысле на их окраске, придании формы, микроблейдинге и так далее. Раньше был патент. Сейчас работает на свой страх и риск, принимая и онлайн-переводы.

Надежда, косметолог:

«Мне переводят деньги, этого делать нельзя. Я все равно принимаю. Слышала, одни говорят с 2019 года будет, другие говорят, чтоб эту систему внедрить, очень много чего нужно изменить, что не так просто отслеживать каждый перевод. Но я, наверное, до сентября как-нибудь перекантуюсь, а вот с сентября ИП у меня уже будет».

Если налоговики действительно всерьез возьмутся за счета самозанятых, то последние просто вернутся к наличным. Впрочем, быстро все это не произойдет. Сначала нужно принять поправки к Налоговому кодексу. Потом получить от банков огромный массив данных и загрузить их в программу. А еще по дороге что-то может сломаться.

Но параллельно со следующего года начнется эксперимент по налогу на самозанятых. Это 3%, которые можно оплатить через мобильное приложение. Причем проверять данные о доходах не будут, да и не смогут. В любом случае гражданам придется рискнуть: или прятаться дальше или раскрыться.