Денисова призвала разработать механизм выплаты пенсий в Донбассе 

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Пенсионный фонд Украины должен разработать механизм выплаты пенсий на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, заявила в четверг уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова перед заседанием правления Пенсионного фонда Украины.
"Я хочу, чтоб мы записали в решении, что Пенсионному фонду обеспечить выполнение решений судов относительно выплаты пенсий согласно принятым судами решениям в пользу пенсионеров и разработать механизм выплаты пенсий жителям временно оккупированных территорий (неподконтрольных Киеву территорий Донбасса — ред.)", — сказала Денисова.
Она отметила, что украинское правительство должно разработать для этого необходимые нормативно-правовые акты.
"Если сейчас нарабатывается такое постановление кабинетов министров, я прошу, чтобы все таки было учтено мнение людей и мнение сотрудников Пенсионного фонда", — добавила Денисова.
Выплату жителям Донбасса пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.