Денисова призвала разработать механизм выплаты пенсий в Донбассе

"Я хочу, чтоб мы записали в решении, что Пенсионному фонду обеспечить выполнение решений судов относительно выплаты пенсий согласно принятым судами решениям в пользу пенсионеров и разработать механизм выплаты пенсий жителям временно оккупированных территорий (неподконтрольных Киеву территорий Донбасса — ред.)", — сказала Денисова.

Она отметила, что украинское правительство должно разработать для этого необходимые нормативно-правовые акты.

"Если сейчас нарабатывается такое постановление кабинетов министров, я прошу, чтобы все таки было учтено мнение людей и мнение сотрудников Пенсионного фонда", — добавила Денисова.

Выплату жителям Донбасса пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.