Как оформить выплату на первенца в Коми? 

Ребёнку два месяца. Недавно узнала, что малообеспеченным семьям, в которых рождается первенец, положена ежемесячная выплата. Я могу её оформить?
«Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка — это новая федеральная мера социальной поддержки, установленная с 1 января 2018 года. Она назначается семьям, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, которая была установлена в регионе за второй квартал 2017 года. В Коми этот показатель соответствует 13,276 тысяч рублей, а полуторакратный размер прожиточного минимума будет равен 19,914 тысяч рублей. Если доход семьи из трёх человек — родителей и новорожденного — меньше 59,742 тысяч рублей, то эта семья может обращаться за выплатой. Если в семье только мама и первенец и доход семьи не превышает 39,828 тысяч рублей, то выплата тоже положена, — отвечает начальник отдела соцвыплат Минтруда Коми Светлана Матухно. — Если родители обратятся за этой мерой поддержки до исполнения ребёнку шести месяцев, то выплата будет предоставляться с даты рождения малыша. Если же после шести месяцев — выплату назначат с даты подачи заявления. Выплата предоставляется до достижения ребёнком 1,5 лет: сначала на год, затем (при повторном обращении) — до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года. Обращаться за назначением выплаты нужно в центр соцзащиты или МФЦ по месту жительства».