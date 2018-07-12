В России готовят пакет мер по гарантиям трудоустройства лиц нового предпенсионного возраста

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о разработке комплекса мер, направленных на обеспечение гарантий трудоустройства гражданам нового предпенсионного возраста. По ее словам, в России будет развернут институт активных программ занятости.

В интервью « Комсомольской правде » Голикова рассказала, что российские власти разрабатывают комплекс мер, направленный, в частности, на то, чтобы люди, оставшиеся без работы, не оказались брошенными. Она напомнила, что премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение усилить надзор за работодателями именно в отношении дискриминации граждан нового предпенсионного возраста.

Кроме того, по ее словам, в России будет развернут институт активных программ занятости, их финансирование будет увеличено. Голикова уточнила, что такие программы позволяют пройти переобучение и переподготовку. «Они нацелены не только на людей, которые находятся в предпенсионном возрасте, но и на более молодых», — отметила вице-премьер. Она добавила, что службы занятости должны включаться в активную работу с работодателями, чтобы выявлять их потребности. Эти программы будут переформатированы под нужды людей старшего возраста, сказала Голикова.

Голикова сообщила также, что в правительстве готовят законопроект, направленный на пересмотр минимального и максимального пособия по безработице, уровень которых сейчас составляет 850 и 4,9 тыс. рублей соответственно. «Мы полагаем, что максимальный должен равняться прожиточному минимуму трудоспособного гражданина», — сообщила Голикова, уточнив, что размер выплаты составит приблизительно 11 тыс. рублей, но конкретная сумма будет зависеть от региона. «Плюс думаем, какой период это пособие по безработице нужно выплачивать, если наши граждане старшего возраста вдруг попадут в сложную ситуацию», — добавила вице-премьер.

По ее словам, повышение пенсионного возраста — крайне чувствительная тема для всех граждан, однако, заметила Голикова, все эксперты сходятся в том, что в России имеется серьезная нагрузка на работающих граждан. «В 70-е годы на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а сегодня — 1,2, если в расчет взять только тех людей, которые работают официально и уплачивают страховые взносы», — заметила она, указав, что именно за счет этих средств выплачиваются пенсии.

В России многоуровневая пенсионная система, солидарная и накопительная с пожизненным наследованием. Государство не может своими ресурсами обеспечить сверхвысокий уровень пенсий, необходимо создать правильную инфраструктуру, чтобы у граждан появилась уверенность в том, что накопления будут реальной прибавкой, когда выйдут на пенсию, сказала Голикова.

«Коллеги из Минфина Центробанка отрабатывают концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Профсоюзы и работодатели сходятся в одном — порядок накоплений должен быть добровольным (раньше был обязательным. — прим. ВЗГЛЯД)», — добавила вице-премьер, уточнив, что разработка этой системы завершится к осени.

Голикова также подтвердила, что все ресурсы, полученные в результате повышения пенсионного возраста, будут направлены на индексацию. «В среднем годовой доход в 2019 году должен вырасти на 12 тыс. рублей. Мы будем придерживаться этого уровня на протяжении шести ближайших лет. То есть каждый год пенсионеры будут получать прибавку в 12 тыс. рублей к годовому доходу», — сказала она.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет — для женщин.