Власти Удмуртии предоставят Ижевску кредит на 100 млн рублей

Правительство Удмуртии предоставят Ижевску кредит на 100 млн рублей на срок до 31 декабря 2018 года, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Средства предназначены для покрытия дефицита бюджета города. Процентная ставка по кредиту составит 0,1% годовых.

Деньги планируется направить на подготовку школ и детсадов к новому учебному году, содержание дорог и благоустройство.