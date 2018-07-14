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Власти Удмуртии предоставят Ижевску кредит на 100 млн рублей
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Власти Удмуртии предоставят Ижевску кредит на 100 млн рублей 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Правительство Удмуртии предоставят Ижевску кредит на 100 млн рублей на срок до 31 декабря 2018 года, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Средства предназначены для покрытия дефицита бюджета города. Процентная ставка по кредиту составит 0,1% годовых.
Деньги планируется направить на подготовку школ и детсадов к новому учебному году, содержание дорог и благоустройство.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выделят около 2,2 млн рублей на создание новых дошкольных мест.
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