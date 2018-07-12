Эксперт: максимальная пенсия недоступна большинству россиян

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов , рассказал News.ru, что максимальная оплата труда будет недоступна для россиян и после принятия реформы.

«Максимальная пенсия — это значит огромный стаж и очень большая заработная плата и она касается очень небольшого количества людей. К 2024 году пообещали среднюю пенсию в двадцать тысяч, а тот кто получает максимальную пенсию тот и так хорошо живет. А большинство россиян получают даже ниже средней пенсии, которая на данный момент составляет чуть больше четырнадцати тысяч рублей, поэтому даже после принятия реформы они будут получать в пределах восемнадцати тысяч рублей», — рассказал эксперт.

Также он отметил, что люди, которые не набрали стаж, не получат ничего, так как большинство людей работают в теневом рынке труда и не платят отчисления в пенсионный фонд.

«Напомню, что в прошлом году не смогли себе оформить пенсию из-за нехватки стажа 70 тысяч человек, а сейчас это будет увеличиваться, потому что требования к стажу будут расти. Поэтому если говорить о максимальной пенсии, это будет минимальное количество людей, лучше бы они говорили о минимальной пенсии, какая она будет», — подытожил эксперт.