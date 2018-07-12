Ещё
Эксперт: максимальная пенсия недоступна большинству россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: максимальная пенсия недоступна большинству россиян 

News.ru 7 часов назад
Фото: News.ru
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, рассказал News.ru, что максимальная оплата труда будет недоступна для россиян и после принятия реформы.
«Максимальная пенсия — это значит огромный стаж и очень большая заработная плата и она касается очень небольшого количества людей. К 2024 году пообещали среднюю пенсию в двадцать тысяч, а тот кто получает максимальную пенсию тот и так хорошо живет. А большинство россиян получают даже ниже средней пенсии, которая на данный момент составляет чуть больше четырнадцати тысяч рублей, поэтому даже после принятия реформы они будут получать в пределах восемнадцати тысяч рублей», — рассказал эксперт.
Также он отметил, что люди, которые не набрали стаж, не получат ничего, так как большинство людей работают в теневом рынке труда и не платят отчисления в пенсионный фонд.
«Напомню, что в прошлом году не смогли себе оформить пенсию из-за нехватки стажа 70 тысяч человек, а сейчас это будет увеличиваться, потому что требования к стажу будут расти. Поэтому если говорить о максимальной пенсии, это будет минимальное количество людей, лучше бы они говорили о минимальной пенсии, какая она будет», — подытожил эксперт.
Максимальный размер страховой пенсии после повышения в России возрастного порога составит 34 тыс. рублей. К таким цифрам пришли в Минтруде и уже согласовали их с Международной организацией труда.
News.ru: последние новости
Роуминг ударит по кошельку ФНС ищет подозрительные счета Страховщики хотят прибрать к рукам пенсии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками118
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня17
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС143
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение