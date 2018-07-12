ОКБ: процедурой реализации имущества воспользовались в этом году менее 3% потенциальных банкротов

Об этом говорится в совместном исследовании Объединенного кредитного бюро и проекта «Федресурс» о соотношении количества потенциальных банкротов и граждан в регионах России , в отношении которых была введена процедура банкротства (реализации имущества) по итогам июня 2018 года.

В исследовании были использованы данные 54,2 млн заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в ОКБ, а также сообщения арбитражных управляющих о судебных решениях, раскрытые в «Федресурсе».

К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие закона о банкротстве: имеют долг более 500 тыс. рублей и просрочку платежа на 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. На 1 июля 2018 года под это определение попадали порядка 714 тыс. россиян, или около 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами.

Суды в январе — июне 2018 года признали банкротами 19 053 граждан — на 45% больше, чем в аналогичный период 2017 года, следует из сообщений арбитражных управляющих, опубликованных в «Федресурсе». Это 3% от общего числа потенциальных банкротов, количество которых оценило ОКБ.

С момента вступления закона в силу процедуру банкротства начали 69,32 тыс. граждан, или чуть менее 10% от общего числа потенциальных банкротов. На 100 тыс. человек населения в России в среднем приходится 47 банкротов.

Новость