Голикова прокомментировала ситуацию с работающими «в тени» гражданами

«Это сложнейший вопрос. Правительство этим занималось и занимается. Мы с коллегами из Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Фонда обязательного медстрахования приняли решение, что нужно как можно жёстче учитывать этих людей», — отметила Голикова.

По её словам, речь идёт о тех, кто официально не работает и не платит страховые взносы, но при этом пользуются, к примеру, медицинскими услугами.

Как рассказала вице-премьер, закон, который принят в Госдуме во втором чтении, предполагает персонифицированный учёт в системе ОМС.

«Но это крупица в той большой работе, которую надо делать», — добавила она.