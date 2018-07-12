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Голикова прокомментировала ситуацию с работающими «в тени» гражданами
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Голикова прокомментировала ситуацию с работающими «в тени» гражданами 

RT на русском 2 часа назад
«Это сложнейший вопрос. Правительство этим занималось и занимается. Мы с коллегами из Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Фонда обязательного медстрахования приняли решение, что нужно как можно жёстче учитывать этих людей», — отметила Голикова.
По её словам, речь идёт о тех, кто официально не работает и не платит страховые взносы, но при этом пользуются, к примеру, медицинскими услугами.
Как рассказала вице-премьер, закон, который принят в Госдуме во втором чтении, предполагает персонифицированный учёт в системе ОМС.
«Но это крупица в той большой работе, которую надо делать», — добавила она.
В мае председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН оценил предложение ввести налог для самозанятых.
RT на русском: последние новости
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