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Раскрыт объем серых зарплат в России
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Раскрыт объем серых зарплат в России 

Lenta.ru 5 часов назад
В России порядка 15 миллионов человек получают зарплату по серым схемам, не уплачивая налоги, либо уплачивая их не полностью. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире радио «Комсомольская правда».
«Более-менее адекватная цифра — 15 миллионов, нам так кажется», — сказала она. Ранее вице-премьер подчеркивала, что до середины 2019 года правительство представит механизм «обеления» зарплат.
В 2017 году первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщал, что годовой объем «теневых» окладов россиян составляет более 10 триллионов рублей. Среди возможных решений проблемы глава Минфина называл повышение ставки косвенных налогов и понижение ставки прямых.
В начале июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что с начала 2018 года реальные доходы россиян растут небывалыми темпами. По его словам, такого не было с начала 2000-х годов. Такую тенденцию министр связал со снижением числа трудоспособного населения.
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