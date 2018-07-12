Карты раскрыты: какой будет максимальная пенсия

Минтруд назвал максимально возможный размер пенсии

Минтруд посчитал максимальную пенсию россиян после реформы. При зарплате в 85 тысяч рублей в месяц работник сможет рассчитывать на пенсию в 34 тысячи рублей. Таким образом, пенсия составит около 40% от зарплаты. Впрочем, эксперты подчеркивают, что такие высокие зарплаты получает очень мало россиян. Учитывая, что большинство наших сограждан получают около 40 тысяч рублей, то и пенсия будет около 16 тысяч рублей.

Как рассказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов , после повышения пенсионного возраста в России станет возможным обеспечить среднюю страховую пенсию в размере 40% от среднего заработка. В итоге максимум она составит чуть более 30 тыс. рублей.

«Мы такие расчеты сделали, более того, мы их согласовывали и с МОТ (Международной организацией труда), они нам позволяют сделать вывод о том, что

с учетом тех изменений, которые предлагаются к рассмотрению в ближайшее время в части изменения параметров пенсионной системы, мы будем минимальный социальный стандарт про 40% коэффициента замещения индивидуального заработка к индивидуальной пенсии выполнять.

И даже для высокодоходных групп», — сказал Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в среду.

Как пояснил замминистра, «потолком» для расчета пенсий будет предельная величина базы для начисления страховых взносов — 1,021 млн рублей в год. Это соответствует ежемесячной зарплате работника около 85 тысяч рублей. Таким образом, получается, что максимально возможная страховая пенсия по старости составит 40% от заработка работника. Это будет около 34 тысяч рублей.

По словам Пудова, для расчета пенсии будет браться зарплата работника на протяжении всей жизни, а не последний заработок.

Поскольку в среднем по стране средняя ежемесячная зарплата составляет в районе 40 тыс. рублей, то это должно соответствовать пенсии (40% от зарплаты) в размере около 16 тыс. рублей, что коррелирует с планами правительства по индексации пенсий в случае повышения пенсионного возраста, пояснил Пудов.

О подготовке новой пенсионной реформы премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в середине июня. В правительстве поясняли необходимость проведения реформы тем, что таким образом удастся «обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам».

Согласно предложению правительства, реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста, будет происходить поэтапно в течение последующих 15 лет. Она предполагает, что мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года. При этом повышение пенсионного возраста будет происходить по году в год. Именно в таком виде законопроект в июне был принят в первом чтении.

Как заявил на днях глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов , ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы будут внесены поправки о выходе женщин на пенсию в 60 лет.

«Мы не то что готовы — мы обязательно такую поправку инициируем. Я не исключаю, что для женщин согласятся снизить. Компромисс возможен. Но все это вопросы второго чтения», — передает агентство ТАСС слова Нилова.

Он также отметил, что комитет собирается провести перед вторым чтением указанного законопроекта широкое обсуждение и большие парламентские слушания.

При этом комитет Госдумы по труду и социальной политике накануне также решил, что будет рекомендовать ратифицировать конвенцию Международной организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения» (№102).

Согласно одной из норм конвенции, пенсия не может быть ниже 40% заработка. В настоящее время документ ратифицировали 55 государств.

«В конвенции зафиксированы главные принципы организации и управления социальным обеспечением, такие как гарантированность пенсий и пособий, размер выплат, предотвращающий бедность, социальная солидарность и коллективное финансирование, финансовая устойчивость системы на основе актуарных расчетов, демократическое управление с участием социальных партнеров, право обжалования решений администрации и общая ответственность государства за функционирование системы», — говорится в пояснительной записке к документу.

Антон Силуанов. Между тем, по данным Росстата на начало текущего года, соотношение размера пенсии к зарплате — так называемый, коэффициент замещения — в нашей стране составляет примерно 36%, пояснял в июне глава Минфина

Пенсию в размере 34 тысяч рублей будет получать не так много россиян, говорит аналитик «Алор» Алексей Антонов . Для этого величина базы для начисления страховых взносов в год должна быть не меньше 1 млн рублей, а среднемесячный доход не ниже 85 тысяч рублей.

Учитывая, что в среднем по стране размер заработной платы составляет 35-40 тыс. рублей, то рассчитывать на такую высокую пенсию не приходится.

При этом даже те, у кого официальная зарплата высокая, не всегда смогут рассчитывать на такие выплаты, поскольку пенсия будет рассчитываться из среднего заработка на протяжении всего рабочего стажа гражданина, обращает внимание Антонов.