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В Калининградской общественной палате предложили дать гражданам право отказаться от пенсионных отчислений
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В Калининградской общественной палате предложили дать гражданам право отказаться от пенсионных отчислений 

Клопс.Ru 6 часов назад
Пенсионная реформа должна дать возможность россиянам полностью отказаться от взносов в Пенсионный фонд. Об этом глава Калининградской общественной палаты Ольга Аринцева сообщила журналистам на пресс-брифинге в четверг, 12 июля.
По мнению Аринцевой, у граждан должно быть право выбирать, в каком возрасте пойти на заслуженный отдых. В случае более позднего выхода размер пенсии должен увеличиться. Сумма также должна зависеть от социальных и экономических особенностей региона.
"Мы отразили в наших рекомендациях возможности выбора. Включён вариант, когда человек заранее заключает с государством договор и отказывается от отчислений в Пенсионный фонд. Но и государство ничего ему не должно. Общественная палата Калининградской области поддерживает позицию, что выбор должен быть. Это же касается возраста выхода на пенсию: ранний выход — меньшая пенсия, поздний — большая", — объяснила Аринцева.
Ранее в Общественной палате Калининграда обсудили проект пенсионной реформы.
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