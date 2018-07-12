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Карелия выделит дополнительно 11 млн рублей на улучшение состояния дорог
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Карелия выделит дополнительно 11 млн рублей на улучшение состояния дорог 

Rambler News Service 5 часов назад
Законодательное собрание Карелии одобрило выделение дополнительных средств на улучшение состояния дорог в размере около 11 млн руб., пишет Karelinform.ru со ссылкой на региональное министерство по дорожному хозяйству.
Средства будут направлены на улучшение состояния участков автомобильных дорог «Беломорск-Сумпосад-Колежма» и «Сумпосад-Воренжа-Вирандозеро-Нюхча» — эти магистрали в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии.
На эти средства будет произведена установка водопропускных труб, устройство кюветов, выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси и вырубка древесно-кустарниковой растительности.
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