Карелия выделит дополнительно 11 млн рублей на улучшение состояния дорог

Законодательное собрание Карелии одобрило выделение дополнительных средств на улучшение состояния дорог в размере около 11 млн руб., пишет Karelinform.ru со ссылкой на региональное министерство по дорожному хозяйству.

Средства будут направлены на улучшение состояния участков автомобильных дорог «Беломорск-Сумпосад-Колежма» и «Сумпосад-Воренжа-Вирандозеро-Нюхча» — эти магистрали в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии.

На эти средства будет произведена установка водопропускных труб, устройство кюветов, выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси и вырубка древесно-кустарниковой растительности.