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Доходы бюджета Карелии выросли на 223 млн рублей
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Доходы бюджета Карелии выросли на 223 млн рублей 

Rambler News Service 3 часа назад
Депутаты законодательного собрания Карелии одобрили поправки в бюджет региона, внесенные его главой Артуром Парфенчиковым, об увеличении доходов на 223 млн руб., пишет Karelinform.ru.
Дополнительные средства будут направлены на развитие социальной сферы и инфраструктуры Карелии, а также на поддержку сферы образования и культуры.
Среди дополнительных расходов, в частности, предполагается выделение 15 млн руб. организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь на внедрение медицинских информационных систем.
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