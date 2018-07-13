Доходы бюджета Карелии выросли на 223 млн рублей

Депутаты законодательного собрания Карелии одобрили поправки в бюджет региона, внесенные его главой Артуром Парфенчиковым , об увеличении доходов на 223 млн руб., пишет Karelinform.ru

Дополнительные средства будут направлены на развитие социальной сферы и инфраструктуры Карелии, а также на поддержку сферы образования и культуры.

Среди дополнительных расходов, в частности, предполагается выделение 15 млн руб. организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь на внедрение медицинских информационных систем.