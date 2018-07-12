Госдума приняла закон об увеличении минимального капитала страховщиков

Госдума приняла закон, который повысит требования к страховым организациям в целях защиты прав потребителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что закон предусматривает поэтапное увеличение минимального размера уставного капитала страховщиков до 300 млн руб, для занимающихся страхованием жизни — до 450 млн руб, для тех, кто занимается перестрахованием, — до 600 млн руб.

Помимо этого, законопроект изменяет порядок расчета страховщиками страховых тарифов. Они должны рассчитываться в соответствии со стандартами актуарной деятельности.