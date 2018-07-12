Ещё
Госдума приняла закон об увеличении минимального капитала страховщиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла закон об увеличении минимального капитала страховщиков 

Газета.Ru 5 часов назад
Госдума приняла закон, который повысит требования к страховым организациям в целях защиты прав потребителей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что закон предусматривает поэтапное увеличение минимального размера уставного капитала страховщиков до 300 млн руб, для занимающихся страхованием жизни — до 450 млн руб, для тех, кто занимается перестрахованием, — до 600 млн руб.
Помимо этого, законопроект изменяет порядок расчета страховщиками страховых тарифов. Они должны рассчитываться в соответствии со стандартами актуарной деятельности.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о санации страховых компаний.
Газета.Ru: последние новости
Минсельхоз предложил штрафовать на миллион рублей за борщевик в Подмосковье ФНС может получить доступ к счетам физлиц В АСВ сообщили о сроках начала выплат вкладчикам Газбанка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС48
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
Путин нашел для Мутко новую работу
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение