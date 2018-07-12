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Большинство таксистов Петербурга получает меньше 300 рублей чаевых в день
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Большинство таксистов Петербурга получает меньше 300 рублей чаевых в день 

Car.ru 9 часов назад
Фото: Car.ru
Об этом сообщает компания «Эверест 8800», которая провела опрос водителей.
18% таксистов отметили, что им удается заработать больше 1000 рублей чаевых в течение дня. 13% опрошенных получают от 300 до 500 рублей в день в качестве вознаграждения за свою работу, а 11% — от 500 до 1000 рублей.
По словам генерального директора ООО «Эверест 8800» Сергея Муравьева, на размер чаевых влияют способности водителей доставить пассажира до адреса быстро и по наиболее удобному маршруту, а некоторые из них шутят, что в поездке лучше не использовать навигатор. «Многим клиентам нравится, когда в машине есть подзарядка для гаджетов. Вполне реально, что это тоже скажется на итоговой сумме чаевых».
37% опрошенных водителей такси в Петербурге отметили, что после поездки клиенты не оставляют им чаевые. По мнению многих из них, это связано с тем, что большинство заказов оплачивается банковской картой, а не наличными деньгами.
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