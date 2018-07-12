Большинство таксистов Петербурга получает меньше 300 рублей чаевых в день

Об этом сообщает компания «Эверест 8800», которая провела опрос водителей.

18% таксистов отметили, что им удается заработать больше 1000 рублей чаевых в течение дня. 13% опрошенных получают от 300 до 500 рублей в день в качестве вознаграждения за свою работу, а 11% — от 500 до 1000 рублей.

По словам генерального директора ООО «Эверест 8800» Сергея Муравьева, на размер чаевых влияют способности водителей доставить пассажира до адреса быстро и по наиболее удобному маршруту, а некоторые из них шутят, что в поездке лучше не использовать навигатор. «Многим клиентам нравится, когда в машине есть подзарядка для гаджетов. Вполне реально, что это тоже скажется на итоговой сумме чаевых».