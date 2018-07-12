Горькая доля: наследство поделят по-новому

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий супружеским парам составлять совместное завещание. С 1 июля 2019 года россияне смогут передавать нажитое в браке имущество одному конкретному человеку, а не делить его между родственниками. Кроме того, закон разрешит наследникам «бронировать» конкретные ценности, которые они хотели бы получить. Также подписание завещания можно будет снимать на видео — это, как считают эксперты, спасет от дальнейших сомнений в адекватности составителя последней воли.

Заверенный скриншот

Российские супружеские пары с 1 июля 2019 года смогут составлять совместные завещания. Соответствующий законопроект в окончательном чтении в среду приняла Госдума.

Сейчас супруги не могут завещать совместно нажитое имущество. Для этого сначала его нужно разделить в брачном договоре, и только после этого по отдельности каждая сторона, договорившись между собой, может завещать, к примеру, купленную в браке машину кому-либо, необязательно родственнику. Если же брачный договор не был заключен, то на половину той же машины имеют право претендовать все наследники в порядке очередности, а в завещание она не включается.

После вступления закона в силу оба супруга смогут завещать общее имущество одному человеку без заключения предварительно брачного контракта, то есть та же машина сможет быть включена в завещание.

Если же завещание не было составлено, то порядок прежний: наследство пропорционально разделяется между вдовой/вдовцом, детьми, родителями и другими близкими родственниками.

Такие завещания, по мнению парламентария, помогут избежать семейных конфликтов, когда у супругов есть дети от предыдущих браков, и в случаях, когда супруги имеют общих детей и хотят упростить для них процедуру получения наследства.

«Можно заранее указать, кому какое имущество и в какой последовательности переходит, если умер один из супругов или если ушли оба одновременно», –— добавил Крашенинников.

В совместном завещании супруги также будут иметь право убрать из документа законных наследников без указания причин такого решения (в одиночных завещаниях указывать причины также не требуется). Однако несовершеннолетние дети, дети-инвалиды и нетрудоспособные родители в любом случае получат так называемую обязательную долю наследства. Как поясняет Крашенинников, это условие необходимо, чтобы защитить права несовершеннолетних детей и других иждивенцев наследодателя.

Законопроект также разрешает записывать на видео процесс подписания документа у нотариуса, если составители не возражают против этого.

Предполагается, что видеофиксация станет еще одним подтверждением дееспособности составителей, а, значит, законность завещания будет сложнее оспорить в суде.

Совместное завещание перестает действовать после развода супругов или если один из них решит составить индивидуальный документ о наследстве. В этом случае совместно нажитое имущество делится, как раньше, между всеми, а нотариус обязан предупредить вторую половину, что пункты совместного завещания аннулируются.

Кроме того, даже после смерти одного из супругов второй получит право отменить совместное завещание, уточняется в законе. Партнер юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Илья Алещев считает, что этот пункт не даст закону заработать в полную силу, поскольку фактически делает саму концепцию совместного завещания бессмысленной. Тогда как в Германии, по словам юриста, переживший вторую половину супруг может отменить завещание, только если откажется от имущества, перешедшего ему в результате смерти партнера.

Забронировать семейные ценности

Еще одна важная особенность нового законопроекта — потенциальные наследники и наследодатель могут заранее договориться, что и кому перейдет, а также какие условия нужно выполнить для получения наследства.

Сейчас решение о том, кто и что получит, принимает только составитель завещания, а наследники не могут официально «занять» определенную часть будущего наследства.

Такой договор может быть особенно удобен при наследовании бизнеса, отмечает Крашенинников.

Как и в случае с завещанием, при составлении наследственного договора сохраняется право некоторых родственников на обязательную долю наследства.

По словам адвоката коллегии адвокатов «Принципиальная позиция» Сергея Кузнецова, споры из-за наследства после смерти завещателя возникают обычно по двум причинам: отсутствие нотариально оформленной последней воли либо несогласие претендентов с тем, как было распределено имущество.

«Бывает, что при жизни человек не составляет завещание и в итоге оставляет за собой гору неприятностей. После его смерти появляется много лиц, претендующих на наследство, –— пояснил он «Газете.Ru». –— Внебрачные дети требуют определить отцовство и начинают делить наследство, судиться, лить грязь друг на друга и так далее».

Адвокат указывает на то, что и совместное завещание, и наследственный договор теоретически можно оспорить так же, как и обычное завещание. Всегда можно поставить под сомнение то, в каких условиях наследодатель заключал договор, оказывалось ли на него давление, считает он: «Другое дело, что пока трудно сказать, по какому пути пойдет практика: насколько сложно или просто в суде будет оспорить эти документы».

Богатые тоже алчут

От споров о наследстве не застрахованы (а то и более им подвержены) родные обеспеченных людей — хотя уж достигшие определенных высот люди, казалось бы, должны были грамотно распорядиться своим имуществом заблаговременно.

Спор за крупное наследство, оставшееся после смерти народной артистки СССР Людмилы Зыкиной , стал одним из самых крупных светских событий в 2009-2010 годах. История с похищенными бриллиантами больше похожа на детектив с закрученным сюжетом, чем на бытовые разборки из-за наследства.

У певицы не было детей, а завещание она не составила, поэтому наследниками стали ее племянники Екатерина, Сергей и Георгий Зыкины –— дети сводного брата, умершего еще в 2001 году.

Спор среди них, в частности, разгорелся из-за уникальной коллекции бриллиантов, которую на протяжении жизни собирала Зыкина.

После смерти певицы часть драгоценностей пропала, но вскоре их обнаружили на даче помощницы певицы Татьяны Свинковой, на которую завели уголовное дело по статье 330 УК РФ «Самоуправство».

Адвокат Зыкиной Евгений Балелин рассказывал, что после этого в 2010 году драгоценности и вещи артистки были переданы на хранение Сергею Зыкину, хотя у него не было таких полномочий. По словам Балелина, следствие оценило украшения певицы в $4,2 млн Получив на руки бриллианты певицы, Зыкин попытался продать их с аукциона, но прокуратура признала торги незаконными.

Екатерина Зыкина в 2014 году подала гражданский иск в Таганский суд против брата, пытаясь получить треть оцененных украшений. Суд удовлетворил ее требование, и Зыкиной удалось взыскать 89 млн рублей. К слову, в процессе дележки наследства появились еще несколько дальних родственников певицы, претендующих на свою долю.

Впрочем, даже в случае, если завещание есть, от споров из-за наследства это спасает не всегда. Если кто-то из родственников после смерти наследодателя считает себя обделенным, он начинает оспаривать действительность документа в суде, пояснил Сергей Кузнецов

«Например, можно попытаться доказать, что завещание составлено неправильно с юридической точки зрения или что составитель в момент подписания завещания болел и не отвечал за свои действия», –— говорит адвокат.

Так, в 2009 году разгорелся судебный спор между наследниками Шабтая Калмановича, бизнесмена и владельца подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак» . В наследство родственникам после его смерти остались семь квартир в Москве Санкт-Петербурге и еще три в Латвии , дом в Видном , восемь иномарок, коллекция фарфора и предметов искусства из 2460 изделий. Имущество оценивалось примерно в $30 млн Бизнесмен позаботился о распределении имущества между родственниками заранее и составил завещание по всем правилам.

Однако уже после смерти Калмановича выяснилось, что он немного перестарался и составил не одно, а три завещания.

Первое он написал в 2001 году в пользу Даниэллы, своей дочери от второй супруги актрисы Анастасии фон Калманович. Согласно документу, дочери доставалась основная часть российского имущества бизнесмена. Второе завещание появилось в 2007 году в пользу третьей жены, спортсменки Анны Архиповой , родившей ему двух сыновей. По документу Архиповой отходили земельный участок и дом в подмосковном Видном. Согласно третьему завещанию, составленному в 2009 году, Калманович передавал находящееся в Израиле имущество своей дочери от первого брака Лиат.