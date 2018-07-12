ГД приняла закон о поэтапном увеличении минимального капитала страховщиков

МОСКВА , 12 июл — РИА Новости Госдума приняла закон о повышении требований к страховым организациям в целях защиты прав потребителей страховых услуг.

Документ предусматривает поэтапное увеличение минимального размера уставного капитала страховщиков до 300 миллионов рублей со 120 миллионов рублей, для занимающихся страхованием жизни — до 450 с 240 миллионов рублей, для тех, кто занимается перестрахованием, — до 600 с 480 миллионов рублей. Минимальный размер уставного капитала страховщиков, осуществляющих обязательное медицинское страхование (ОМС), должен составлять 120 миллионов рублей.

Закон также изменяет порядок расчета страховщиками страховых тарифов. Они должны рассчитываться в соответствии со стандартами актуарной деятельности, а не в соответствии с методикой расчета страховых тарифов, как раньше. Страховщик должен будет утвердить методику расчета страховых тарифов, содержащую указание на стандарты актуарной деятельности.

Для получения лицензии на посредническую деятельность в качестве страхового брокера соискатель должен будет представить банковскую гарантию на сумму не менее 3 миллионов рублей или документы, подтверждающие наличие у него собственных средств в аналогичном размере.

Страховщикам, включая перестраховочные организации, запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, не связанной со страховым делом. Однако для обеспечения своей деятельности страховщики будут вправе самостоятельно инвестировать собственные средства (капитал) и средства страховых резервов, осуществлять сделки с имуществом. Страховые организации, кроме осуществляющих ОМС, должны будут утвердить положения об оценке, диверсификации страховых рисков и управлении ими, об осмотре застрахованных и подлежащих страхованию (перестрахованию) объектов.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года. При этом страховщики, занимающиеся лишь ОМС, должны довести свой минимальный уставный капитал до 120 миллионов рублей к 2020 году. Страховые организации, не занимающиеся страхованием жизни, обязаны довести минимальный уставный капитал к 2020 году до 180 миллионов рублей, к 2021 году — до 240 миллионов рублей, к 2022 году — до 300 миллионов рублей; страховщики жизни — до 310, 380 и 450 миллионов рублей соответственно. Минимальный уставный капитал страховщиков, осуществляющих перестрахование, в том числе, сочетающих его со страхованием, должен увеличиться до 520, 560 и 600 миллионов рублей к 2020, 2021 и 2022 году соответственно.