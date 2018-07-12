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Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений
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Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений 

Рамблер 12 июля 2018
Счетная палата (СП) обнародовала данные о потерях граждан при переводе пенсионных средств из фонда в фонд, пишет «Коммерсант».
По данным СП, потери составили более 80 млрд рублей. По итогам переходной кампании 2015-2016 годов, граждане, решившие досрочно перевести накопления из НПФ в ПФР или другой НПФ, лишились 19 млрд рублей. «Молчуны», переведшие средства в НПФ, потеряли в 2015-2016 годах 29,4 млрд рублей, в 2017 году — 33,8 млрд рублей инвестиций.
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СП не предоставила информации за 2017 год о тех, кто перевел средства из одного НПФ в другой. Источники издания утверждают, что потери таких граждан составили не менее 20,7 млрд рублей.
Таким образом, суммарные потери «перебежчиков» составили не менее 100 млрд рублей по итогам переходных кампаний 2015-2017 годов.
Согласно действующим с 2015 года нормам закона, гражданин может менять страховщика раз в пять лет без потери дохода, полученного от инвестирования накоплений. При досрочном же переходе доход направляется в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС).
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