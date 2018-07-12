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Назван объем серых зарплат в России
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Названо число россиян с серыми зарплатами 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что серые зарплаты в стране получают около 15 миллионов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции «Комсомольская правда».
Голикова пояснила, что с зарплат этих людей налоги либо вообще не уплачиваются, либо уплачиваются частично.
Ранее Росстат приводил данные, по которым около 18 миллионов россиян трудоспособного возраста находятся в «серой зоне», то есть не имеют официальной работы «без каких-либо на то причин».
При этом министр труда Сергей Пудов заявил, что его ведомству и региональным властям удалось вывести из теневой занятости около шести миллионов человек с 2015 года. После выхода из тени уплачиваемые за этих работников страховые взносы составили 40 миллиардов рублей.
В 2017 году Минфин оценивал серый фонд российских зарплат в десять триллионов рублей.
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