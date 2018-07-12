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Голикова: концепция индивидуального пенсионного капитала будет готова к осени
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Голикова: концепция индивидуального пенсионного капитала будет готова к осени 

ТАСС 7 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Система индивидуального пенсионного капитала, которая должна прийти на смену замороженной в 2013 году накопительной части пенсии, будет сформирована в окончательном варианте к осени. Об этом в интервью "Комсомольской правде", опубликованном в четверг, рассказала вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.
"Коллеги из Минфина и Центробанка отрабатывают концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Профсоюзы и работодатели сходятся в одном — порядок накоплений должен быть добровольным (раньше был обязательным — прим. ТАСС). Сейчас эта конфигурация отрабатывается. Думаю, к осени процесс завершим", — сказала Голикова.
Она также отметила, что возврата в прежней системе отчислений на накопительную часть пенсии не будет.
"Мы пытаемся ее модернизировать. Очевидно, что сверхвысокий уровень пенсий государство своими ресурсами обеспечить не может. Здесь важно создать правильную инфраструктуру. Чтобы люди, наконец, поверили, что их накопления будут реальной прибавкой, когда они выйдут на пенсию", — сказала Голикова.
Система ИПК должна вступить в силу 1 января 2019 года. По предлагаемой Пенсионным фондом концепции, индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды.
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