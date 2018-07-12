Роуминг ударит по кошельку

За отмену национального роуминга абоненты заплатят из своего кармана

Если операторов сотовой связи окончательно обяжут отменить национальный роуминг по всей России , то денежные потери компаний, скорее всего, будут компенсировать сами абоненты. В деталях непростого для бизнеса решения разбирался News.ru.

Отменить роуминг операторов обязали ещё с лета 2017 года. Однако просто так взять и отключить его никто не решался, и срок выполнения данного обязательства постоянно откладывался и сдвигался. На данный момент уже на правительственном уровне решается вопрос о его отмене и, скорее всего, соответствующий законопроект будет утверждён. Авторы инициативы отмечают, что в Европе роуминга давно нет во многих странах, поэтому от данного пережитка прошлого необходимо избавляться. Так как раньше для соединения абонентов требовался магистральный посредник в виде единого общероссийского оператора связи, подобный алгоритм приводил к дополнительным расходам. Сейчас же необходимость в таких соединениях практически отпала.

Вся история с операторами и ценами на роуминг началась в 2010 году. В то время у компаний активно использовалась тарифная сетка на национальный и внутрисетевой роуминг. И, естественно, звонки внутри сети всегда были выгоднее. Однако, когда дело касалось национального роуминга, он уже обходился в значительную сумму денег. По скромным подсчётам экспертов, операторы получали от такой связи дополнительные десятки миллиардов рублей дохода. Именно тогда ФАС впервые обратила внимание на то, что сложившаяся ситуация явно нарушает антимонопольное законодательство.

Однако изменить её хоть немного получилось лишь в 2017 году, когда ФАС выдала предписание о ликвидации роуминга. Но тогда ровным счётом ничего сделано не было, и тарифная сетка так и не поменялась, зато начались заявления от операторов, что подобная манипуляция с роумингом затратна и требует наладки оборудования. Да и вообще выполнение этого требования приведёт к увеличению тарифов. В свою очередь, ФАС не обнаружила никаких оснований для увеличения тарифов, объясняя это тем, что операторы уже давно готовы к отмене роуминга во всех планах, в том числе и техническом. Так всё и закончилось, после чего начались постоянные сдвиги сроков исполнения обязательства.

Шаг влево

Но определённые действия со стороны операторов всё же были сделаны. Некоторое стали выпускать тарифы, позволяющие тратить меньше денег при нахождении в другом регионе, но за подключение необходимо доплатить. Другие же и вовсе стали отменять самые дешёвые тарифные планы, внедряя современный модный конструктор тарифов. Но при не столь хитром подсчёте, даже если и выбрать все те параметры, которые были у дешёвого тарифа, цена всё равно будет выше. Вполне вероятно, что операторы объяснят такую политику цен как увеличение расходов на новую тарифную сетку. Стоит отметить, что некоторые, в силу последних событий, и вовсе могут прикрываться исполнением «закона Яровой», который требует колоссальных расходов. Такой мерой, по сути, операторы могут оправдать почти что любое изменение в тарифах.

Стоит отметить, что никаких санкций от ФАС в адрес операторов, которые так и не выполнили предписание, до сих пор не последовало. И даже больше — так называемый переходный период недавно был продлён до 28 декабря 2018 года, позволяя тем самым вводить скрытые выплаты. Например, от абонентов могут потребовать подключить дополнительный сервис для того, чтобы тарификация была как в домашней сети, и собирать за это немалые деньги или подключить услугу использования тарифа по всей стране за ежедневную абонентскую плату. Получается такая ситуация, что пока закон окончательно не утвердили, операторы могут придумывать неограниченное количество якобы обязательных и дополнительных услуг и сервисов, позволяющих пользоваться более дешёвым роумингом, отчего оплата за услуги связи, наоборот, значительно вырастает.

Но официально сильно увеличить тарифы операторы не смогут. У них и так полно конкурентов: всевозможные мессенджеры, приложения, которые позволяют совершать аудио и видео звонки, обмениваться фото, видео, текстовыми и голосовыми сообщениями. При таких условия пытаться увеличить цены было бы неразумно. В любом случае, чтобы выработать правильные шаги и не совершать необдуманных действий, необходимо работать в этом направлении и рассматривать все возможные варианты развития событий, которые, в конечном итоге, не навредят абоненту.