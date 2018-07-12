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Голикова: через шесть лет пенсии в России вырастут до 20 тысяч
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Голикова: через шесть лет пенсии в России вырастут до 20 тысяч 

Пятый канал 6 часов назад
Фото: Пятый канал
К 2024 году пенсии в России вырастут до 20 тысяч рублей. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что все ресурсы, которые государство получит от повышения пенсионного возраста, пойдут на индексацию. В среднем годовой доход уже в следующем году должен вырасти на 12 тысяч.
— Мы будем придерживаться этого уровня на протяжении шести ближайших лет. То есть, каждый год пенсионеры будут получать прибавку в 12 тысяч рублей к годовому доходу, — сказала она.
Таким образом, к 2024 году граждане станут получать от 20 тысяч рублей.
— Даже с небольшим хвостиком, наверное. Но это среднестатистическая цифра. У кого-то будет больше, а у кого-то — меньше. Все зависит от стажа и заработка, гражданина, которые он накопил к моменту выхода на пенсию, — подчеркнула она.
Рассказала Голикова и о демографической программе, благодаря которой в России хотят увеличить продолжительность жизни. Первые шаги по реализации проекта начнут делать уже в следующем году.
— В большинстве стран, которые приняли решение о повышении пенсионного возраста, формировали подобные программы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала общие рекомендации, — говорит она.
Так, в подобную программу входит ежегодная диспансеризация, специальные проекты по привлечению пенсионеров в социум, и, конечно же, здоровый образ жизни.
— Люди старших возрастов нашей страны заслужили то, чтобы государство на самом высоком уровне наконец-то приняло и реализовало для них программу, — считает Татьяна Голикова.
Ранее Пятый канал рассказывал, кто может рассчитывать на  большую пенсию
после реформы.
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