Голикова: через шесть лет пенсии в России вырастут до 20 тысяч

К 2024 году пенсии в России вырастут до 20 тысяч рублей. Об этом в интервью « Комсомольской правде » рассказала вице-премьер Татьяна Голикова . Она подчеркнула, что все ресурсы, которые государство получит от повышения пенсионного возраста, пойдут на индексацию. В среднем годовой доход уже в следующем году должен вырасти на 12 тысяч.

— Мы будем придерживаться этого уровня на протяжении шести ближайших лет. То есть, каждый год пенсионеры будут получать прибавку в 12 тысяч рублей к годовому доходу, — сказала она.

Таким образом, к 2024 году граждане станут получать от 20 тысяч рублей.

— Даже с небольшим хвостиком, наверное. Но это среднестатистическая цифра. У кого-то будет больше, а у кого-то — меньше. Все зависит от стажа и заработка, гражданина, которые он накопил к моменту выхода на пенсию, — подчеркнула она.

Рассказала Голикова и о демографической программе, благодаря которой в России хотят увеличить продолжительность жизни. Первые шаги по реализации проекта начнут делать уже в следующем году.

— В большинстве стран, которые приняли решение о повышении пенсионного возраста, формировали подобные программы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала общие рекомендации, — говорит она.

Так, в подобную программу входит ежегодная диспансеризация, специальные проекты по привлечению пенсионеров в социум, и, конечно же, здоровый образ жизни.

— Люди старших возрастов нашей страны заслужили то, чтобы государство на самом высоком уровне наконец-то приняло и реализовало для них программу, — считает Татьяна Голикова.

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