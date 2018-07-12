Опрос: большинство россиян выступают за партнёрские отношения с Западом

Почти две трети (61%) граждан России считают, что к Западу нужно относиться как к партнёру. Такие данные приводятся в исследовании общественного мнения, проведённого «Левада-центром»

Как сообщает Интерфакс, по результатам опроса, 61% респондентов высказались за партнёрские отношения с Западом, 16% рассматривают эти отношения как сопернические.

Только 8% опрошенных считают, что Россия должна дружить с Западом.

Присоединение России к составу «Большой семёрки» считают важным для страны 41% граждан, и 43% опрошенных расценивают данную возможность как малозначимую.

Ранее данные опроса показали, что 78% россиян полагают, что Россия не пострадала от введённых против страны западных санкций.