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Пособие по безработице увеличат
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Голикова: максимальный размер пособия по безработице может достичь прожиточного минимума 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Правительство планирует увеличить максимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы сейчас готовим законопроект, который будет пересматривать минимальный и максимальный размер пособия по безработице. Мы полагаем, что максимальный размер пособия должен равняться прожиточному минимуму трудоспособного гражданина. Сейчас думаем о том, какой период должно выплачиваться это пособие по безработице", — сообщила она.
По словам Голиковой, также планируется увеличить финансовое обеспечение активных программ занятости (программ переобучения и переподготовки), ориентировав их на помощь гражданам предпенсионного возраста.
"В последнее время с учетом того, что сам уровень безработицы невысокий, регионы и не реализовывали их в активном виде. Но мы собираемся их, дав дополнительные ресурс, нацелить на то, чтобы они предметно работали с этой категорией (граждан предпенсионного возраста — прим. ТАСС), поскольку мы видим через систему органов службы занятости и Роструда те самые риски и нарушения, которые могут возникать", — пояснила Голикова.
Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило о начале разработки законопроекта, который упростит назначение пособия по безработице и увеличит его размер. Согласно информации Минтруда, планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу — январь 2019 года.
Сегодня минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тыс. рублей. Прожиточный минимум пенсионера в целом в России за I квартал 2018 года составил 8269 рублей, средний размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина — 10842 рубля.
ТАСС: последние новости
Голикова заявила, что серые зарплаты в России получают порядка 15 млн граждан Россияне потеряли 82 млрд руб. инвестдохода при досрочной смене НПФ в 2015-2017 годах Получатели социальных выплат в самарском Газбанке смогут сами выбрать другой банк
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