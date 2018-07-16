Россиянам пообещали рост пенсий вдвое быстрее инфляции

Глава Минтруда объяснил повышение пенсий на 1 тыс. рублей

Пенсия должна превысить в два раза уровень инфляции, то есть вырасти на 1 тыс. рублей по сравнению с нынешним увеличением на 3,5-4%, которое составляет примерно 500 рублей. Такое мнение выразил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Нам кажется, что увеличение пенсии на 4% — это очень мало, но это сопоставимо с инфляцией. Мы запланировали увеличение в два раза выше инфляции. Это будет 1000 рублей, около 7%", — сказал министр.

Он уточнил, что в этом году индексировали пенсии на 3,7% при инфляции 2,5%. "Такого не было никогда в прошедший период", — подчеркнул Топилин.

Глава Минтруда также отметил, что внесение изменений в пенсионное законодательство поможет существенно увеличить пенсии, в противном случае отношение пенсии к прожиточному минимуму будет сокращаться.

"Главной целью данного законопроекта является серьезное увеличение среднего размера пенсий неработающих пенсионеров. Мы исходим из этого, что в результате таких решений мы сможем выйти на траекторию в одну тысячу в год. В противном случае, случае иных сценариев мы сможем лишь удерживать уровень пенсионного обеспечения на уровне поддержания средних размеров выше инфляции, при этом среднее отношение к прожиточному минимуму будет сокращаться", — сказал Топилин.

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях пенсионной системы. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Планируется, что документ будет рассмотрен до конца весенней сессии (до конца июля) в первом чтении. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон о пенсионных изменениях будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров — это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.