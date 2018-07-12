Для россиян придумали новый налог

Для самозанятых введут единый платеж с выручки. Он будет включать в себя налог, а также страховые взносы.

Самозанятые россияне, начиная с 2019 года, будут сами оплачивать единый платеж с выручки. Как сообщает, URA.Ru в него войдут налог и страховые взносы. Перечисления пойдут в Фонд обязательного медицинского страхования. Этот вопрос уже согласован с налоговой службой

Как отмечает телеканал «360», Минфин в этом вопросе ориентируется на граждан, которые зарабатывают не менее 800 тысяч рублей каждый месяц, трудясь круглый год, не уходя в отпуск.

По данным РИА ФАН, сбор составит 3% в случае оказания услуг физическому лицу, и 6% в случае с юридическим лицом. В ведомстве также разработали программу лояльности для потребителей услуг самозанятых. Для этого им нужно будет предоставить чеки за оказание услуг. Ожидается, что пилотный проект по применению налога для подобной категории россиян пройдет в ряде регионах в течение ближайших пяти лет.

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