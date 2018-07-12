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ЦБ: микрофинансовые организации продолжат кредитовать малый бизнес без господдержки
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ЦБ: микрофинансовые организации продолжат кредитовать малый бизнес без господдержки 

Rambler News Service 7 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Подавляющее большинство микрофинансовых организаций продолжит финансировать малый и средний бизнес даже в случае закрытия программ господдержки, так как их бизнес-модель нацелена на данный сегмент рынка. Об этом сообщил Банк России в анализе результатов анкетирования микрофинансовых организаций, финансирующих малое и среднее предпринимательство.
«Подавляющее число микрофинансовых организаций, участвующих в программах поддержки МСП (65–90% опрошенных), планируют продолжить финансировать малый и средний бизнес даже в случае закрытия программ господдержки, обеспечивающих таким МФО доступ к дешевому фондированию, поскольку имеют отработанные технологии и бизнес-модель, нацеленную на данный сегмент рынка», — говорится в сообщении.
В ЦБ отметили, что отмена господдержки может стать серьёзной проблемой для микрофинансовых организаций, потому что в этом случае они не смогут предоставлять займы по низким ставкам. «Фондирование может стать серьезной проблемой для МФО предпринимательского финансирования, если господдержка таких организаций будет прекращена, — применение льготных ставок позволяет предлагать малым и средним предпринимателям займы по ставке от 9,5% годовых», — напомнил Центробанк.
Остальные 20% организаций, по результатам опроса, отказавшиеся от финансирования МСП в случае закрытия господдержки, заявили, что «могут рассмотреть вопрос перехода к выдаче потребительских займов и займов „до зарплаты“ в случае прекращения госпрограмм».
Согласно результатам опроса ЦБ, более 85% микрофинансовых организаций, обратившихся за участием в программах поддержки малому и среднему бизнесу, получают одобрение, однако отмечают слишком долгое рассмотрение и оформление документов и большой объем отчетности различным государственным органам помимо регулятора. Фонды поддержки предпринимательства пожаловались на то, что не у всех регионов есть возможность выделять достаточный объем средств для финансирования малого и среднего бизнеса через микрофинансовые организации, а также на отсутствие специализированных программ поддержки небольших муниципальных фондов.
По данным ЦБ, всего в начале 2018 года малому и среднему бизнесу займы выдавали 380 из 2271 МФО. Согласно опросу, более чем в 70% случаев малый и средний бизнес направляет полученные у микрофинансовых организаций займы на пополнение оборотных средств и покрытие кассовых разрывов. Основной вид обеспечения по микрозаймам в этом сегменте — автомобили и недвижимость. Доля необеспеченных микрозаймов в коммерческих микрофинансовых организациях составляет около 40%, в некоммерческих почти все займы имеют обеспечение.
«На начало 2018 года в совокупном портфеле МФО на долю малых и средних предпринимателей приходился 21% задолженности (24 млрд рублей), средний размер займа МСП в 2017 году составил 820 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
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