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Самые бедные на Дальнем Востоке люди живут в ЕАО
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Самые бедные на Дальнем Востоке люди живут в ЕАО 

РИА «ФедералПресс» 13 часов назад
ЕАОMedia сообщает о новом отчете Росстата. На этот раз эксперты посчитали, где в России проживает больше всего населения за чертой бедности. Оказалось, что на Дальнем Востоке самый «нищий» регион — Еврейская автономная область. Здесь за чертой бедности по состоянию на 2017 год проживают 24,9 процента людей. К слову, это один из самых высоких показателей и по России.
В целом по России насчитывается 13,2 процента граждан, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума. Три дальневосточных региона имеют показатель, превышающий среднероссийский: это Сахалинская область (9,7%), Чукотка (10,2%) и Хабаровский край (12,5%).
Стоит отметить, что ЕАО стабильно входит в число самых неблагополучных регионов по числу жителей, которые живут за порогом бедности. Эксперты отмечают отрицательную динамику в показателях реальных доходов населения, весомым фактором является и отток населения — значительную часть выезжающих из региона составляют люди среднего возраста с доходами выше среднего.
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