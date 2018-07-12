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Застройщики массово повышают цены на жилье
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Застройщики начали массово повышать цены на жилье 

dom.lenta.ru 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Рынок новостроек Москвы и области в июле 2018 года демонстрирует нетипичную ценовую динамику. Вместо снижения цен, характерного для середины лета, застройщики, напротив, повышают их. Об этом говорится в исследовании аналитиков ЦИАН (есть в распоряжении «Дома»).
За месяц цены на первичном рынке «старой» Москвы выросли на 1,8 процента, к июлю 2018-го — на 5,3 процента. В Новой Москве рост составил 0,9 и 5,4 процента соответственно.
«Этим летом динамика цен на рынке новостроек заметно отличается от привычной, — говорится в материалах ЦИАН. — В2015-2017 годы цены сделок в середине лета падали за счет сезонных акций и скидок, а для поддержания спроса в период сезонного падения деловой активности застройщики часто снижали даже цены экспозиции (…) В этом году в начале июля 2018 года цены выросли в 38 жилых комплексов (против 14 в июле 2017 года), только в двух проектах было зафиксировано снижение цены, год назад таких проектов было 20».
Новые жилые проекты выводятся на рынок по более высоким ценам. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках «старой» Москвы в первом квартале 2018-го составляла 168 тысяч рублей, во втором она выросла до 177 тысяч рублей. В Новой Москве показатель вырос с 102,1 до 103,6 тысячи рублей.
Ранее о росте цен на новостройки сообщали эксперты компании «Метриум». По их данным, за первые шесть месяцев 2018 года средняя цена предложения в Москве выросла почти на 2,5 процента. При этом только в июне метр в столичных новостройках подорожал на 1,7 процента.
С 1 июля 2018 года в России действуют новые правила для застройщиков, предусматривающие переход от долевого строительства к проектному финансированию. По мнению ряда экспертов, нововведение должно привести к резкому сокращению числа застройщиков и росту цен на недвижимость.
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