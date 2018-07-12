Застройщики массово повышают цены на жилье

Застройщики начали массово повышать цены на жилье

Рынок новостроек Москвы и области в июле 2018 года демонстрирует нетипичную ценовую динамику. Вместо снижения цен, характерного для середины лета, застройщики, напротив, повышают их. Об этом говорится в исследовании аналитиков ЦИАН (есть в распоряжении «Дома»).

За месяц цены на первичном рынке «старой» Москвы выросли на 1,8 процента, к июлю 2018-го — на 5,3 процента. В Новой Москве рост составил 0,9 и 5,4 процента соответственно.

«Этим летом динамика цен на рынке новостроек заметно отличается от привычной, — говорится в материалах ЦИАН. — В2015-2017 годы цены сделок в середине лета падали за счет сезонных акций и скидок, а для поддержания спроса в период сезонного падения деловой активности застройщики часто снижали даже цены экспозиции (…) В этом году в начале июля 2018 года цены выросли в 38 жилых комплексов (против 14 в июле 2017 года), только в двух проектах было зафиксировано снижение цены, год назад таких проектов было 20».

Новые жилые проекты выводятся на рынок по более высоким ценам. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках «старой» Москвы в первом квартале 2018-го составляла 168 тысяч рублей, во втором она выросла до 177 тысяч рублей. В Новой Москве показатель вырос с 102,1 до 103,6 тысячи рублей.

Ранее о росте цен на новостройки сообщали эксперты компании «Метриум». По их данным, за первые шесть месяцев 2018 года средняя цена предложения в Москве выросла почти на 2,5 процента. При этом только в июне метр в столичных новостройках подорожал на 1,7 процента.