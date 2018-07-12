Россиянам посоветовали отказаться от вложений в валюту

Россиянам рекомендовали отказаться от вложений в любую валюту

— Сегодня валютные рынки будут переваривать большой объем макростатистики по инфляции в еврозоне и США , которая имеет прямое отношение к реализуемости крупнейшими мировыми центробанками курса на постепенное ужесточение кредитно-денежной политики.

Если, судя по вчерашнему выступлению чиновников ЕЦБ — в частности, Виллеруа — от Европы каких-то существенных подвижек в этом направлении никто не ждет, то в случае ФРС США ставки (в прямом и переносном смысле) очень высоки.

Речь идет о практической реализуемости планов Федрезерва по быстрому повышению ключевой процентной ставки в этом году. В последнее время нарастает риск переоценки инвестиционной доходности финансовых инструментов США в худшую сторону. Самый важный сигнал должен прийти от статистики по потребительским ценам в США. В случае, если невпечатляющая статистика конца прошлой недели по безработице в США будет дополнена очередным свидетельством низкой инфляции — шансы на четырехкратное повышение учетной ставки ФРС США до конца года будут ничтожными.

Говоря о еврозоне, помимо данных по динамике потребительских цен выйдут и интересные цифры по промышленному производству за май, которые, в зависимости от их вектора, либо усилят коррекцию в евро, либо — наоборот — смогут немного оттенить негативный эффект от созерцания дезинфляционной среды в Европе.

В свете начала торговых войн первый сценарий выглядит более предпочтительным, так что в ближайшие дни мы ожидаем некоторого ослабления евро по отношению к доллару, что найдёт своё отражение в динамике соответствующих валютных пар с российским рублём.

Нефтяной фактор курсообразования рубля на будущей неделе будет продолжать снижаться на фоне собственных историй в американском долларе и переваривания отечественным рынком итогов встречи Путина и Трампа 16 июля в Хельсинки

Учитывая все вышесказанное, до конца следующей недели мы ожидаем продолжения умеренной тенденции ослабления рубля на вероятной разочарованности ее итогами. Эти настроения вряд ли сможет исправить не только позитивная статистика по запасам нефти в США и, тем более, публикация по числу буровых установок от Baker Hughes, но даже ежемесячный отчет ОПЕК , который должен выйти, судя по всему, также в позитивном ключе.

Как следствие, к концу пятницы, 20 июля, курс рубля к доллару может снизиться до 63,20-63,40 рублей за доллар, после его краткосрочного роста до 61,40-61,50 в понедельник.

Говоря о хрестоматийном вопросе "в какой валюте хранить сбережения", могу удивить тезисом о том, что это вообще не должна быть валюта. На самом деле, говоря о прогнозах по валютным парам, мы частенько почему-то забываем, что живем в реальном мире банковских валютообменных операций, а не биржевых котировок. А если пристально изучать именно практическую сторону вопроса, то тут же начинают проявляться такие подводные камни как "спреды" (разница между курсами покупки и продажи валюты в обменниках), которые слишком часто превращают наши абстрактные биржевые прогнозы в посмешище.

Выясняется, что, купив валюту по курсу на "покупку" на какую-то определенную дату — порой человеку приходится ждать до полугода и дольше, чтобы при наличии тренда на рост данной валюты хотя бы "остаться при своих", продав по курсу "продажи", не говоря уже о призрачной выгоде. Кроме того, если происходят какие-то финансовые катаклизмы, то банки обычно "расширяют спреды", пытаясь обезопасить себя от неожиданно резких колебаний курса этой валюты. Это делает задачу заработка на валютообменных операциях еще более сложной.

В ситуации, когда набирают силу мировые торговые войны и повышается риск неконтролируемых колебаний региональных валют, лучшим решением для осторожного инвестора будут инвестиции в рыночные инструменты с низкими спредами.

Такие продукты можно приобрести в банках, имеющих в своих структурах управляющие компании. В первую очередь, интересны биржевые фонды на такие промышленные металлы как никель и медь, а также классика жанра — биржевые фонды на золото. От рубля при этом избавляться совершенно нет никакой необходимости. Его возможное курсовое снижение будет автоматически компенсироваться пропорциональным увеличением стоимости инвестиционного пая.