Россияне назвали продукты, которые считают качественными

МОСКВА , 12 июл — РИА Новости . Россияне считают качественными продукты, не содержащие искусственных добавок, и даже готовы за них переплатить однако при походе в магазин покупатели все же обращают внимание на цену и срок годности товара, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

По результатам исследования, 73% россиян считают качественными те продукты, которые не содержат искусственные добавки и красители. «Этот ответ обогнал следующий по популярности более чем в 2 раза», — отмечается в исследовании. Так, 34% респондентов сказали, что для них качественные продукты — те, что имеют небольшой срок хранения.

"Продукты, которые производятся или выращиваются в России , выделили 29%. При этом молодые участники опроса (до 24 лет) отнеслись к этому утверждению скептически. У них этот вариант ответа набрал всего 16%", — добавляет «Ромир». Среди респондентов в возрасте от 56 лет о доверии российским товарам сообщили 42% опрошенных.

Кроме того, 16% россиян считают, что качественные продукты выпускают известные бренды, причем люди с высокими доходами доверяют брендам больше других (22%). Лишь 2% опрошенных полагают, что качественным товаром является тот, что произведен за рубежом.

Сердце просит качества, глаза смотрят на ценник

Россияне, участвовавшие в опросе, также рассказали, в каких случаях они готовы заплатить за продукты побольше.

"Россияне готовы переплачивать за экологически чистые продукты и продукты без ГМО. Каждый из этих ответов выбрали по 35% опрошенных", — отмечает «Ромир».

"За товары известных или дорогих марок готовы заплатить больше в среднем 7% респондентов. Вообще ни за что не готовы переплачивать 32%. Однако предпочтения покупателей довольно резко меняются, когда дело доходит до похода в магазин", — продолжает холдинг.

Так, 69% респондентов заявили, что при покупке продуктов они в первую очередь обращают внимание на срок годности. На цену смотрят 57% опрошенных.

"А вот состав продуктов, который был в приоритете, когда респонденты рассуждали о качестве отвлеченно, оказался только на третьем месте — 55%. Торговую марку замечают 26%. На то, в какой стране была выпущена продукция, смотрят 23%", — добавляется в исследовании.

В опросе холдинга приняли участие 1,8 тысячи человек в возрасте от 20 лет и старше, проживающие во всех типах населенных пунктов во всех федеральных округах. Выборка представляет взрослое население России. В рамках исследования респонденты могли давать несколько вариантов ответа.