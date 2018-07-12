Ещё
Россияне назвали продукты, которые считают качественными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне назвали продукты, которые считают качественными 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россияне считают качественными продукты, не содержащие искусственных добавок, и даже готовы за них переплатить однако при походе в магазин покупатели все же обращают внимание на цену и срок годности товара, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.
По результатам исследования, 73% россиян считают качественными те продукты, которые не содержат искусственные добавки и красители. «Этот ответ обогнал следующий по популярности более чем в 2 раза», — отмечается в исследовании. Так, 34% респондентов сказали, что для них качественные продукты — те, что имеют небольшой срок хранения.
"Продукты, которые производятся или выращиваются в России, выделили 29%. При этом молодые участники опроса (до 24 лет) отнеслись к этому утверждению скептически. У них этот вариант ответа набрал всего 16%", — добавляет «Ромир». Среди респондентов в возрасте от 56 лет о доверии российским товарам сообщили 42% опрошенных.
Кроме того, 16% россиян считают, что качественные продукты выпускают известные бренды, причем люди с высокими доходами доверяют брендам больше других (22%). Лишь 2% опрошенных полагают, что качественным товаром является тот, что произведен за рубежом.
Сердце просит качества, глаза смотрят на ценник
Россияне, участвовавшие в опросе, также рассказали, в каких случаях они готовы заплатить за продукты побольше.
"Россияне готовы переплачивать за экологически чистые продукты и продукты без ГМО. Каждый из этих ответов выбрали по 35% опрошенных", — отмечает «Ромир».
"За товары известных или дорогих марок готовы заплатить больше в среднем 7% респондентов. Вообще ни за что не готовы переплачивать 32%. Однако предпочтения покупателей довольно резко меняются, когда дело доходит до похода в магазин", — продолжает холдинг.
Так, 69% респондентов заявили, что при покупке продуктов они в первую очередь обращают внимание на срок годности. На цену смотрят 57% опрошенных.
"А вот состав продуктов, который был в приоритете, когда респонденты рассуждали о качестве отвлеченно, оказался только на третьем месте — 55%. Торговую марку замечают 26%. На то, в какой стране была выпущена продукция, смотрят 23%", — добавляется в исследовании.
В опросе холдинга приняли участие 1,8 тысячи человек в возрасте от 20 лет и старше, проживающие во всех типах населенных пунктов во всех федеральных округах. Выборка представляет взрослое население России. В рамках исследования респонденты могли давать несколько вариантов ответа.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками120
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня17
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС143
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение