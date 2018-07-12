Россельхозбанк и Ростсельмаш запустили совместную программу для малого и среднего бизнеса

Совместная партнерская программа позволяет представителям малого и среднего предпринимательства приобрести в кредит Россельхозбанка оборудование и технику производства Ростсельмаш со скидкой до 5% от базовой стоимости.

Общая экономия для клиентов достигается за счет снижения стоимости приобретаемого имущества, суммы кредита и размера начисляемых процентов. В рамках программы возможно кредитование по льготной ставке с применением государственных программ поддержки субъектов МСП. Минимальный первоначальный взнос для заемщика по кредитной программе банка составляет 15% от стоимости техники и оборудования, срок кредитования — до 7 лет.

Сотрудничество Россельхозбанка и Ростсельмаш является продолжением развития партнерских программ с крупнейшими отечественными производителями техники и оборудования и направлено на поддержку бизнеса на селе.

С подробностями программы можно ознакомиться на официальном сайте Россельхозбанка.