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Россельхозбанк и Ростсельмаш запустили совместную программу для малого и среднего бизнеса
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Россельхозбанк и Ростсельмаш запустили совместную программу для малого и среднего бизнеса 

Волга Ньюс 7 часов назад
Совместная партнерская программа позволяет представителям малого и среднего предпринимательства приобрести в кредит Россельхозбанка оборудование и технику производства Ростсельмаш со скидкой до 5% от базовой стоимости.
Общая экономия для клиентов достигается за счет снижения стоимости приобретаемого имущества, суммы кредита и размера начисляемых процентов. В рамках программы возможно кредитование по льготной ставке с применением государственных программ поддержки субъектов МСП. Минимальный первоначальный взнос для заемщика по кредитной программе банка составляет 15% от стоимости техники и оборудования, срок кредитования — до 7 лет.
Сотрудничество Россельхозбанка и Ростсельмаш является продолжением развития партнерских программ с крупнейшими отечественными производителями техники и оборудования и направлено на поддержку бизнеса на селе.
С подробностями программы можно ознакомиться на официальном сайте Россельхозбанка.
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