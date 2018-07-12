Ещё
Для самозанятых готовят новый вычет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для самозанятых россиян придумали новый налог 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Минфин предложил ввести для «работающих на себя» россиян единый платеж с выручки. Об этом пишут «Извести» со ссылкой на проект ведомства.
По задумке Минфина, в платеж, который предлагается ввести с 2019 года, включат налог и страховые взносы. Сбор планируют сделать «автоматизированным», его будут взимать через мобильное приложение.
>> Составлен портрет самозанятого россиянина
Пилотный проект по применению специального налогового режима пройдет в отдельных регионах страны в течение пяти лет.
Платеж с выручки станет частью нового специального налогового режима для самозанятых граждан, не имеющих наемных работников. Пилотный проект по применению налогового режима будет проводиться в нескольких регионах страны в течение пяти лет.
Верхняя планка доходов физлиц, на которых распространится новый режим, составит около десяти миллионов рублей в год. Сбор для самозанятых граждан, оказывающих услуги физлицам, составит три процента, а для тех, кто работает с юрлицами, — шесть процентов.
За наемных работников российские работодатели выплачивают взносы в Пенсионный фонд (22 процента), Фонд обязательного медицинского (5,1 процента) и социального страхования (2,9 процента). Сумма отчислений составляет 30 процентов от зарплаты.
Ранее налоговики попросили предоставить им право доступа к счетам россиян вне налоговых проверок, чтобы бороться с незаконным предпринимательством и выявлять неплательщиков НДФЛ. В случае расширения полномочий ФНС служба в любой момент сможет запрашивать информацию о счете любого гражданина, выявлять «нелегальных» самозанятых граждан и требовать с них налоги.
Комментарии84  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС54
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии141
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом169
Путин нашел для Мутко новую работу
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения24
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение