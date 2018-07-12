Для самозанятых готовят новый вычет

Для самозанятых россиян придумали новый налог

Минфин предложил ввести для «работающих на себя» россиян единый платеж с выручки. Об этом пишут «Извести» со ссылкой на проект ведомства.

По задумке Минфина, в платеж, который предлагается ввести с 2019 года, включат налог и страховые взносы. Сбор планируют сделать «автоматизированным», его будут взимать через мобильное приложение.

Пилотный проект по применению специального налогового режима пройдет в отдельных регионах страны в течение пяти лет.

Платеж с выручки станет частью нового специального налогового режима для самозанятых граждан, не имеющих наемных работников. Пилотный проект по применению налогового режима будет проводиться в нескольких регионах страны в течение пяти лет.

Верхняя планка доходов физлиц, на которых распространится новый режим, составит около десяти миллионов рублей в год. Сбор для самозанятых граждан, оказывающих услуги физлицам, составит три процента, а для тех, кто работает с юрлицами, — шесть процентов.

За наемных работников российские работодатели выплачивают взносы в Пенсионный фонд (22 процента), Фонд обязательного медицинского (5,1 процента) и социального страхования (2,9 процента). Сумма отчислений составляет 30 процентов от зарплаты.